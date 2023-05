Chi sono i Sudden Lights (Lettonia) Eurovision 2023/ Con “Aijā” porteranno la Lettonia in finale?

Sudden Lights sono in gara all’Eurovision 2023 con il brano “Aijā”. Il duo musicale rappresenterà la Lettonia nella kermesse europea. Nati, musicalmente parlando, nel 2012 da un’idea di Andrejs Reinis Zitmanis e Mārtiņš Matīss Zemītis, i Sudden Light sono due studenti alla scuola di musica Pāvuls Jurjāns di Riga.

Nel 2015 il duo ha vinto un importante premio durante un concorso per artisti emergenti, il Pirmā Plate, potendo così registrare il loro primo singolo. ” Tik savādi” è stato il singolo di debutto a cui è seguito anche un album pubblicato nel 2017 dal titolo “Priekšpilsētas” che la band ha presentato anche dal vivo durante il primo concerto live. Nel 2018 si sono presentati in gara a Supernova, il programma lettone per selezionare il partecipante all’Eurovision Song Contest, classificandosi al secondo posto con “Just Fine”. Nello stesso anno sono stati supporter del della tournée Skārda bungu tūre dei Prāta Vētra.

Sudden Lights in gara all’Eurovision 2023 per la Lettonia

Dopo il secondo posto con “Just fine”, i Sudden Lights hanno partecipato a febbraio 2023 per una seconda volta al concorso Supernova uscendone vincitori. Il loro brano inedito “Aijā” è stato il più volto permettendo così al duo di rappresentare la Lettonia durante l’Eurovision Song Contest 2023 in programma a Liverpool. Il titolo del brano “Aijā” significa calma e la stessa band ha affermato che questo brano è nato come una ninna nanna da cui trovare sollievo per tutto ciò che sta accadendo nel mondo.

Durante l’Eurovision Song Contest 2023, il duo rappresenterà la Lettonia nella prima semifinale in programma il 9 maggio a Liverpool. Riusciranno a fare di meglio dei loro predecessori? Ricordiamo che l’ultima volta che la Lettonia è arrivata in finale risale al 2016. Da allora nessuno dei rappresentanti è riuscito ad arrivare alla fase finale della kermesse. Sarà la volta buona?











