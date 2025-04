Rita Rusic sarà ospite nel weekend nella giornata del 19 Aprile 2025 del programma Rai Storie di Donne al Bivio. L’ex celebre moglie di Vittorio Cecchi Gori parlerà di alcune tematiche della sua vita, il rapporto con il marito e con i figli ma anche quello con la sorella Lierka e specialmente quello con i propri genitori.

Non si hanno molte informazioni riguardo chi siano davvero i genitori di Rita Rusic, la donna ha spesso raccontato di aver avuto un rapporto molto difficile ma allo stesso tempo la donna era molto legata a tutti i suoi familiari. Nel corso della sua carriera Rita ha rivelato di aver vissuto con il resto della famiglia per un periodo in un campo profughi in Italia e poi di esser andata anche dalle suore.

Un’infanzia dura e tante problematiche ma allo stesso tempo un legame forte e Rita Rusic ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin di un rapporto importante con i genitori, adorava sia la madre che il padre. Quest’ultimo gli ha trasmesso l’amore per la musica e per lo spettacolo ed è probabilmente anche grazie a lui che è diventata negli anni un’attrice.

Genitori Rita Rusic: il forte legame con la figlia

Intervenuta durante Verissimo l’artista Rita Rusic ha raccontato del rapporto con il padre: “Ho amato tantissimo mio padre e posso dire apertamente che rimpiango ogni giorno di non avergli dedicato più tempo“, poi ha spiegato che i genitori sono stati fondamentali per formare la donna che è diventata negli anni.

Rita Rusic ha avuto anche un grande rapporto con la madre, una donna che ha sempre definito forte e allo stesso tempo riusciva a starle vicino nei momenti di difficoltà. A riguardo la donna ha raccontato: “Mia mamma dice sempre di non aver paura di aprire le porte, dietro una porta c’è sempre qualcosa di meraviglioso”.

E la madre di Rita ha vissuto appieno la guerra, tanti anni difficili che l’hanno resa da un lato pragmatica ma brava ad apprezzare le piccole cose e Rita Rusic è stata molto legata alla madre. Anche per questo la donna ha sempre dato un senso molto importante alla famiglia e per seguire l’esempio dei suoi genitori.