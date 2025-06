Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2025: spunta anche l'ex protagonista di Uomini e donne.

Tutto pronto per la prima puntata di Temptation Island 2025 che andrà in onda, in prima serata su canale 5, giovedì 3 luglio. Oltre alle sette coppie che metteranno alla prova il proprio rapporto, fondamentali per il successo del programma condotto da Filippo Bisciglia sono i tentatori e le tentatrici che, con le varie attenzioni, dovranno conquistare la fiducia dei fidanzati e delle fidanzate. I settimanali Gente e Chi hanno così pubblicato le prime foto dei tentatori tra i quali spiccano anche alcuni volti già conosciuti dal pubblico.

A tentare il cuore delle fidanzate ci saranno: Emanuele Fiori, ex gieffino, già abituato alle dinamiche da reality; Diego De Fazio, cavaliere del trono over di Uomini e Donne; Gabriel Merolla e Francesco Farina, entrambi ex corteggiatori sempre da Uomini e Donne. Ci saranno, inoltre, anche: Lorenzo, 22 anni, personal trainer; Alessandro, rappresentante di 36 anni; Edoardo, 25 anni, impiegato nel settore informatico; Mariano, 32 anni, operaio specializzato; Andrea, 29 anni, caposquadra in una ditta logistica; Salvatore, 27 anni, autista; Flavio, 24 anni, calciatore; Matteo, 28 anni, tecnico metalmeccanico; Manuel, 26 anni, guardia giurata.

Le tentatrici di Temptation Island 2025

Sono tutte bellissime e giovanissime le tentatrici di Temptation Island 2025 che sono state presentate dal settimanale Gente. I fidanzati vivranno nel villaggio con ragazze la cui età va dai 20 ai 31 anni. A tentare i fidanzati saranno: Ale, 22 anni; Mariela, 27 anni; Rebecca, 22 anni; Eva, 28 anni; Claudia, 26 anni.

E ancora: Alice, 20 anni; Marianna, 23 anni; Arianna, 31 anni; Marta, 21 anni; Alessia, 24 anni; Ylenia, 20 anni; Nicol, 27 anni; Ary, 22 anni. Con la presentazione di tutti i tentatori e le tentatrici, dunque, la nuova edizione di Temptation Island può ufficialmente cominciare.

