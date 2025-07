Tentatori Temptation Island 2025, chi sono? Ecco i nomi dei 13 tentatori, che lavoro fanno e le loro caratteristiche.

Tentatori Temptation Island 2025, chi sono Emanuele e Flavio

Chi sono i Tentatori Temptation Island 2025? Oggi 3 luglio inizia il reality più amato dell’estate e condotto da Filippo Bisciglia, dove fidanzate e fidanzati mettono alla prova il loro amore per capire se esiste davvero un futuro per la loro relazione. Quest’anno il cast dei tentatori prevede 13 ragazzi pronti a fare da corteggiatori alle donne. Tra di loro spuntano imprenditori, atleti, sportivi e personaggi che spesso abbiamo visto in televisione. Andiamo dunque a scoprire chi sono coloro che al villaggio Calalandrusa in Calabria, metteranno alla prova le fidanzate.

Chi sono Sonia Mattalia e Alessio a Temptation Island/ Entrambi avvocati, “In crisi da 2 anni”

Iniziamo con Emanuele, 29enne milanese che di professione è un fisioterapista. Il giovane lavora nello studio insieme a suo fratello ed è un grande appassionato di sport, soprattutto perchè suo padre è stato un portiere di Serie A e ha trasmesso ai figli l’amore per il fitness. Troviamo poi Flavio, 44enne che viene da Roma. Lui è il più ‘anziano’ tra tutti i Tentatori Temptation Island 2025, ha due figli ed è un imprenditore affermato nell’ambito della tappezzeria.

Sarah e Valerio, chi è la coppia di Temptation Island 2025: la crisi dopo convivenza/ "Chat con altri uomini"

Tentatori Temptation Island 2025, conosciamo meglio Lorenzo, Manuel, Flavio e Gabriel

Originario di Pavia c’è poi Lorenzo che farà parte dei Tentatori Temptation Island 2025. Il 22enne è un allenatore di basket e personal trainer, sfoggia un fisico invidiabile e la sua passione più grande è quella dello sport, che come sappiamo spesso è un punto a favore per le fidanzate, attratte da chi si prende cura di sè. Abbiamo poi Manuel, anche lui pavese. Il ragazzo 26enne vive oggi a Milano e di professione è una guardia giurata, per questo potrebbe dimostrarsi molto protettivo e con un forte senso di responsabilità all’interno del reality.

Antonio lascia Temptation Island 2025 a causa di un video choc su Valentina?/ Alta Tensione e colpi di scena

Si passa poi a Flavio, che a 24 anni insegue il sogno di diventare un calciatore. Di lui si sa che nel corso della sua vita ha rinunciato a tanto per lo sport. Poi c’è Gabriel, 25enne napoletano che si è laureato in Economia. Mente analitica, si dimostrerà senza dubbio in grado di affascinare le fidanzate di Temptation Island. Laureato in Scienze Motorie troviamo poi Francesco, 24enne di Caserta che sogna di diventare un professore.

Tentatori Temptation Island 2025, chi sono Andrea, Salvatore, Mariano, Edoardo e Alessandro

Tra i Tentatori Temptation Island 2025 troviamo anche Andrea di 29 anni, laureato in Economia che gestisce il personale di una ditta di logistica. A corteggiare le ragazze ci saranno anche Salvatore e Mariano. Il primo ha 27 anni ed è autista di professione, mentre il secondo viene da Pozzuoli e di lavoro fa l’operaio. In particolare si occupa di impianti elettrici. Da Ravenna arriva anche Matteo, tecnico metalmeccanico di 28 anni dal carattere molto affidabile.

Nel parco tentatori conosceremo meglio anche il 25enne Edoardo, originario di Roma che lavora in un’azienda informatica, mentre ultimo ma non per importanza Alessandro, napoletano di 36 anni che ha creato una linea di abbigliamento.