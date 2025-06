Chi sono i The Kolors: come si chiamano, età e fidanzate di Stash, Alex Fiordispino e Dario Iaculli

Come si chiamano i componenti dei The Kolors? La band napoletana dopo la vittoria ad Amici nel 2015 ha preso il volo collezionando un successo dietro l’altro, l’ultimo in ordine di tempo Italodisco, Un ragazzo e una ragazza e Tu con chi fai l’amore. Il leader è Stash, il cui nome vero è Antonio Fiordispino, al suo fianco dal 2017 la fidanzata Giulia Belmonte, i due non sono sposati ed hanno due figlie, Grace di 5 anni ed Immagine di 3. In una recente intervista il cantante sul matrimonio ha confessato di non escluderlo per il futuro ma non è una novità.

Chi sono gli altri componenti dei The Kolors? Il batterista è Alessandro Alex Fiordispino, e come si evince dal cognome è parente del leader della band. I due non sono fratelli ma primi cugini e sin da piccoli hanno creato un fortissimo legame basato sulla comune passione per la musica. Alex Fiordispino ha una fidanzata, di nome Stella, sulla quale si conosce molto poco. Infine il trio si conclude con Dario Iaculli, bassista che ha preso il posto di Daniele Mona dopo il suo addio. Dario è di origini pugliesi e prima di entrare nella band ha studiato al Saint Louis College of Music di Roma e il SAE Institute, per quanto riguarda la sua vita privata, ha una fidanzata di nome Berenice su cui si solo che è una musicista.

La band dei The Kolors è stata fondata a Milano nel 2009, originariamente composta dai cugini Alex ed Antonio Stash Fiordispino ed il bassista Daniele Mona. Il successo è arrivato dopo la vittoria ad Amici 14 ma nel corso della carriera non sono mancati alti e bassi e, come un fulmine a ciel sereno, nel 2022 Mona ha annunciato il suo addio al gruppo. Perché Daniele Mona ha lasciato i The Kolors? Il bassista dopo aver ringraziato i suoi compagni d’avventura per i magnifici anni insieme vissuti, ha rivelato: “È arrivato per me il momento di prendere un’altra strada” e subito dopo ha aggiunto che a volte ‘bisogna prendere delle decisioni drastiche anche se dolorose’ e che era arrivato di chiudere il capitolo The Kolors per aprirne uno nuovo infatti non ha smesso di fare musica.