Chi sono i Tvorchi, Ucraina/ Con Heart Of Steel il duo in finale all’Eurovision 2023

L’Ucraina è il Paese vincitore uscente dell’Eurovision e, da regolamento, avrebbe dovuto ospitare la gara quest’anno. Purtroppo il conflitto russo-uraino ancora in corso non ha consentito lo svolgimento dello spettacolo e così si è deciso di scegliere, come location, il secondo classificato, ovvero il Regno Unito. All’Eurovision 2023 l’Ucraina accede direttamente alla finale della Liverpool Arena, con i Big Five, sabato 13 maggio e presenta un duo esplosivo: i Tvorchi, con il brano Heart Of Steel. Questa volta la canzone è scritta in lingua inglese, a differenza dell’anno scorso, con solo alcuni inserti in ucraino.

Il duo dei Tvorchi è composto da Andrij Huculjak e Jeffrey Kenny e che hanno alle spalle una storia davvero particolare. Si sono incontrati casualmente all’università a Ternopil: Andrij, incuriosito dalle origini nigeriane di Jeffrey, si è avvicinato per chiacchierare in inglese e da quel momento è iniziato un sodalizio artistico che li ha portati a sviluppare il loro primo progetto di musica elettronica. Nel 2017 debutta il loro primo singolo, Slow, che ha anticipato l’album The Parts; ma il vero successo arriva nel 2019 con la loro canzone Believe, diventata un vero e proprio tormentone in Ucraina, portando i due artisti a partecipare a tutti i più importanti festival musicali estivi del Paese.

L’anno successivo tentano di qualificarsi per l’Eurovision, senza successo, e con l’avvento del Covid-19 non si sono arresi, ma hanno continuato a lavorare alla loro musica riuscendo finalmente ad ottenere l’onore di rappresentare la loro nazione all’Eurovision 2023. Il loro produttore, Pianoboh, ha dichiarato di essere molto grato ai musicisti che hanno continuato a lavorare duramente nonostante le circostanze difficili, a causa della guerra che ha purtroppo colpito l’Ucraina. Sia fisicamente sia emotivamente, è stato molto complicato riuscire a creare e registrare il pezzo che è vuol essere simbolo di fiducia e speranza per il futuro.

Tvorchi, il significato della canzone Heart Of Steel, in finale all’Eurovision 2023

Heart Of Steel è un brano di pop elettronico che racconta di persone resilienti e infrangibili, che continuano a rialzarsi nonostante le difficoltà: con il loro cuore d’acciaio non si arrendono, nonostante la disperazione. Il testo è stato scritto dopo l’inizio della guerra, quando i difensori ucraini si trovavano eroicamente nell’Azovstal e a Mariupol; da quel momento la parola “acciaio” è diventata uno dei simboli della resistenza ucraina e della forza di questo popolo. La nuova versione della canzone contiene alcune parole in lingua ucraina che affermano: “Nonostante il dolore, continuo la mia battaglia. Il mondo è in fiamme, e tu agisci”.

