Esibilizioni pazzesche agli MTV Music Awards 2025, chi sono i vincitori e quali premi si sono aggiudicati durante il noto evento.

Gli MTV Music Awards 2025 sono andati in onda ieri, domenica 7 settembre 2025, dalla UBS Arena di New York. Diversi noti cantanti hanno sfilato sul tappeto rosso, all’evento però hanno partecipato anche nuovi talenti. Chi ha trionfato? A conquistare il maggiore successo sono state Sabrina Carpenter e Lady Gaga, con le loro esibizioni hanno incantato praticamente tutti ed entrambe si sono aggiudicate la vittoria di tre Moonman.

Anche Ariana Grande ha conquistato tutti con le sue esibizioni, nemmeno lei è tornata a casa senza premi. Cosa ha vinto? L’amatissima cantante si è aggiudicata i premi per Best Pop, Video Of The Year e Best Long Form Video con il cortometraggio che ha diretto insieme a Christian Breslauer intitolato ‘Brighter Days Ahead’. E’ stata pazzesca Mariah Carey, la famosa cantante ha cantato alcune delle sue canzoni più note.

MTV Music Awards 2025: tutti i premi vinti dai cantanti che hanno partecipato all’evento

Con il brano Die With A Smile cantato con Bruno Mars Lady Gaga ha vinto i premi Artist of the Year e Best Collaboration, si è poi aggiudicata la vittoria dei premi Best Direction e Best Art Direction con il brano Abracadabra. Come è stato già detto prima Ariana Grande ha invece vinto tre statuette: Best Long Form Video, Video of the Year e Best Pop. Tre premi anche per Sabrina Carpenter: Best Pop Artist, Best Visual Effects e Best Album. Alex Warren ha vinto il Best New Artist, invece Doechii ha vinto il Best Hip Hop e il Best Chroreography.

Il premio Push Performance of the Year è stato vinto dalla band tutta al femminile KATSEYE. Un’altra band femminile ha portato a casa una statuetta, Best Group, si tratta delle Blackpink. Tanta approvazione anche per il giovane e talentuoso cantante Sombr, lui si è aggiudicato la vittoria del Best Alternative. Shakira ha trionfato nella categoria Best Latin, Lisa ha vinto il premio Best K-Pop, i Coldplay il Best Rock e Bruno Mars e Rosé insieme hanno vinto il Song of the Year.

Agli MTV Music Awards 2025 Charli xcx ha trionfato nella categoria Video for Good, Tyla ha vinto il Best Afrobeats, Kendrick Lamar il Best Cinematography, Megan Moroney il Best Country e Mariah Carey il Video Vanguard Award e il Best R&B. Busta Rhymes si è aggiudicato la vittoria del premio primo Rock the Bells Visionary Award, Ricky Martin il Latin Icon Award e Tate McRae ha ottenuto le statuette Best Editing e Song of Summer.