Chi sono i Voyager, Australia/ In gara con il brano “Promise” all’Eurovision 2023

Sul palco dell’Eurovision 2023 ci sarà anche una band progressive metal, i Voyager, che rappresenteranno l’Australia. Il gruppo, formato da cinque componenti e formatosi a Perth, è guidato dal cantante e tastierista Daniel Estrin, e vede alla chitarra Simone Dow e Scott Kay, al basso Alex Canion e alla batteria Ashley Doodkorte. I Voyager, loro stessi grandi fan dell’Eurovision, sono stati selezionati dalla SBS per rappresentare il loro paese a Liverpool.

Voyager, chi sono i componenti del gruppo in gara ad Eurovision 2023

I Voyager nascono nell’ormai lontano 1999. Anno dopo anno, il gruppo debutta sia in Europa che all’estero, e la sua popolarità cresce a dismisura, fino a diventare una delle band metal di maggiore successo in quel periodo. Nel 2010, i Voyager giungono fino negli Stati Uniti, e nel 2022 partecipano all’Eurovision – Australia Decides, programma nato per individuare il rappresentante australiano alla kermesse tenuta in Italia. Arrivano al secondo posto, ma è l’anno successivo quello della svolta: infatti, con il loro brano Promise i Voyager riescono finalmente ad essere selezionati per rappresentare l’Australia all’Eurovision 2023 di Liverpool.

In un’intervista, il batterista Ash Doodkorte e la chitarrista Simone Dow hanno dichiarato la loro grande passione per la musica heavy metal, ma anche il loro legame profondo con il loro Paese. Simone Dow è particolarmente entusiasta di partire alla volta di Liverpool, essendo lei stessa originaria del Regno Unito, e più precisamente della Scozia. Tutta la band è molto felice di poter partecipare a questo evento straordinario, e ha voglia di divertirsi e di fare ciò che sa fare meglio in assoluto: suonare.

Promise, la canzone dei Voyager in gara ad Eurovision 2023

I Voyager si esibiranno sul palco dell’Eurovision 2023 con il loro brano Promise. La canzone è stata definita un brano pop metal epico e progressivo, che trasporta l’ascoltatore in una storia emotiva di avventura e redenzione. Anche il video musicale riprende l’idea del viaggio e mostra la terra di origine dei Voyager, l’Australia occidentale. Mentre Daniel canta “Se non hai mai fatto niente di simile prima, allora non sei stato vivo”, cerca di interagire con l’ascoltatore, iniziando un dialogo con lui e invitandolo a partecipare a questa corsa sfrenata.

Il brano dei Voyager, Promise, con cui rappresenteranno l’Australia all’Eurovision S 2023, pone agli ascoltatori una serie di domande, come “sei mai uscito da solo?” e “hai mai perso la testa?”, creando una connessione con chi ascolta e provocando nel pubblico alcune riflessioni di rilievo. Il ritornello riprende il tema centrale della canzone, ripetendo più volte “Promettimi che mi abbraccerai fino alla morte” e “Promettimi che andrà tutto bene”, cioè l’invito a proseguire insieme questo viaggio senza mai lasciarsi la mano.

Il video ufficiale di Promise dei Voyager, Eurovision 2023

