Chi sono il marito e i figli di Marcella Bella, protagonista stasera a 'Ballando con le Stelle'? "Con lui ho capito che si diventa ricchi lavorando sodo"

CHI SONO IL MARITO E I FIGLI DI MARCELLA BELLA? “A MILANO HO TROVATO…”

Chi sono il marito e i figli di Marcella Bella, e cosa sappiamo della famiglia della cantautrice che in queste settimane è tra i protagonisti di “Ballando con le Stelle”? Nuovo giro e nuovo appuntamento con lo show di Rai 1 che vedrà esibirsi i concorrenti davanti alla temuta giuria del programma: e se la 73enne cantautrice originaria di Catania è attesa al pronto riscatto assieme al suo compagno di ballo Chiquito (vedremo, dopo le anticipazioni emerse negli ultimi giorni, cos’ha in serbo la coppia per stasera), meno forse conosce il grande pubblico in merito alla sua dolce metà. O, meglio, è noto che l’artista siciliana fa coppia fissa oramai da più di 46 anni con Mario Merello, ma pochi conoscono invece i contorni relativi al loro primo incontro e a un periodo particolare vissuto all’epoca dalla diretta interessata. E così, in attesa di vederla disimpegnarsi tra poco in pista, qui raccontiamo chi sono il marito e i figli di Marcella Bella, vale a dire Giacomo, Carolina e Tommaso.

Martina Colombari e Luca Favilla, arriva il podio a Ballando con le Stelle 2025?/ L'indizio della giuria

Per scoprire chi sono il marito e i figli di Marcella Bella possiamo partire dal 1979, anno in cui la cantautrice nata come Marcella Giuseppa all’anagrafe, aveva conosciuto il futuro compagno: prima di quell’incontro, l’autrice di brani indimenticabili, uno per tutti “Montagne verdi”, aveva avuto un breve flirt nel 1973 con Red Canzian, bassista dei dei Pooh; dopo pochi mesi i due si diranno addio e qualche anno dopo entrerà nella sua vita Mario Merello, imprenditore milanese nato nel 1946 e dunque di sei anni più grande di lei. Nel corso del loro matrimonio nasceranno tre figli, vale a dire il primogenito Giacomo, nel 1980, e a distanza di diversi anni arriverà poi Carolina (classe 1992) e a stretto giro di posta anche il ‘piccolo’ di casa Merello, vale a dire Tommaso (1993). “Il nostro è un rapporto ancora vivo. Ci cerchiamo in continuazione” aveva detto la Bella a proposito dello storico partner: ma com’è scoccata la scintilla tra di loro?

Nancy Brilli, chi era la mamma Silvana/ "Morta quando avevo 10 anni: non la ricordo, nemmeno sotto ipnosi..."

MARCELLA BELLA, “MIO MARITO SIMPATICO? NON DIREI: LUI È…”

A raccontarlo è stata la stessa cantautrice nel corso di una lunga e bella intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ e che ci aiuta anche a scoprire qualcosa di più su chi sono il marito e i figli di Marcella Bella: “Lui era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno” aveva rivelato già in altre occasioni la donna a proposito dell’uomo che non ama la luce dei riflettori e non è apparso spesso in pubblico, preferendo mantenere una certa privacy. “A Milano trovai entrambi” aveva raccontato proprio la Bella al ‘Corriere’ riferendosi al successo e all’amore, ovvero i due temi della sua hit, “Montagne verdi”: “Narra di questa ragazzina che un giorno fa la valigia e lascia gli amici (…) Una piccola emigrante. Le montagne verdi sono una metafora, sono le speranze” aveva proseguito Marcella arrivando all’evento che cambierà tutto.

Chi è Sara Guglielmi, moglie della Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini/ “Mi ha cambiato la vita”

“Ma l’imprevisto però era dietro l’angolo… Rimasi incinta. Era sbocciato un grande amore con Mario, un imprenditore milanese conosciuto fra le nevi di Madonna di Campiglio”: così la cantante rievoca la conoscenza del futuro marito e ci permette di aggiungere un altro pezzo al puzzle di chi sono il marito e i figli di Marcella Bella. “Io ero giovanissima, e accolsi la notizia con felicità. Nonostante lui fosse sposato e già padre”: va ricordato che all’epoca non c’era ancora il divorzio e si era in un’Italia che la 73enne definisce “bacchettona”. Per fortuna le cose andarono bene e la coppia convolò a nozze nel 1989. “Un vero colpo di fulmine: dopo anni siamo ancora qui” aveva aggiunto, pur scherzando sul fatto che all’inizio Mario, a suo dire, non era così simpatico: “Non direi (…) È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo. Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo” è la chiosa a proposito dell’uomo che è sempre riuscito, nonostante gli impegni di lavoro, a trovare del tempo per lei.