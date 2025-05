Genitori di Floriana Secondi: infanzia complicata in collegio

Non ha vissuto una vita semplice Floriana Secondi, la concorrente del Grande Fratello che nel 2003 fece emozionare l’Italia, lasciando a bocca aperta tutti con il suo passato travagliato. Anche nella sua intervista a “Belve”, Floriana ha avuto modo di tornare sul passato, raccontando i momenti complicati che hanno interessato la sua infanzia. Il volto noto della tv, infatti, ha passato i suoi anni da bambina in un collegio. Questo perché dopo la separazione dei suoi genitori la situazione familiare era tutt’altro che semplice e per questa ragione Floriana è finita dalle suore, che l’hanno cresciuta per i primi anni della sua vita.

Ricordi complicati con cui fare i conti: ancora oggi Floriana non dimentica però quegli istanti così complessi. “Quando sentivo gli altri bimbi piangere li consolavo, mi veniva forza per loro e soffrivo di meno io” ha raccontato proprio a “Belve” Floriana Secondi. I genitori di Floriana Secondi sono stati dunque una figura controversa nella sua vita, con la quale ha imparato a fare i conti solamente con il tempo.

Genitori di Floriana Secondi: “Scoperto tardi la verità”

Dopo essere stata interrogata da Francesca Fagnani, che le ha chiesto se conoscesse le regioni per le quali i genitori hanno deciso di mandarla in collegio, Floriana Secondi ha spiegato che la mamma aveva problemi di tossicodipendenza e prostituzioni ma lei lo ha scoperto solamente da adolescente: prima, infatti, non conosceva le reali ragioni per le quali i genitori l’avevano mandata a vivere in collegio. “Quando era dentro mi colpevolizzavo. Pensavo che non mi volevano. Mi sentivo sola, ma fin da piccola ho avuto una grande forza d’animo” ha spiegato a “Belve” l’ex Grande Fratello.

Dunque, dopo aver passato 14 anni della sua vita dentro un collegio, soltanto uscita ha scoperto le motivazioni che hanno spinto la mamma e il papà a prendere questa scelta dopo la loro separazione. I genitori di Floriana Secondi non hanno avuto dunque un rapporto facile con la figlia, che ha sofferto profondamente per i loro comportamenti.