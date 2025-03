Chi sono Isolina Fiorucci e Roberta Serdoz, le ex mogli di Piero Marrazzo, e cosa sappiamo di loro? Nuovo appuntamento con “Verissimo” questo sabato e, all’interno di una scaletta sempre ricca di ospiti VIP e di storie in esclusiva, il rotocalco condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin annovererà anche un personaggio meno noto agli aficionados del programma, vale a dire il 66enne giornalista ed ex presidente della Regione Lazio. Uscito da poco, per i tipi di Marsilio Editore, con l’autobiografia dal titolo “Storia senza eroi” che ripercorre lo scandalo trans del 2009 e poi l’emersione di un complotto ai suoi danni, il volto storico del servizio pubblico ripercorrerà quella dolorosa vicenda che ha avuto un forte impatto sulla sua famiglia, portando pure alla fine del suo secondo matrimonio. E partiamo proprio da qui e scoprendo chi sono Isolina Fiorucci e Roberta Serdoz, le ex mogli di Piero Marrazzo.

Classe 1966 e noto per una lunga carriera giornalistica in Rai, prima di candidarsi in politica nel 2004 tra le fila del centrosinistra e battere nella corsa alla poltrona della presidenza della Regione il competitor Francesco Storace, il 66enne conduttore tv ha alle spalle due matrimoni: per raccontare infatti chi sono Isolina Fiorucci e Roberta Serdoz, le ex mogli di Piero Marrazzo, dobbiamo partire da qui. Dalle prime nozze con Isolina Fiorucci erano arrivate anche le prime due figlie (Giulia, oggi giornalista, e Diletta, avvocato) per il diretto interessato, mentre dopo essersi risposato con la collega di Rai 3, Roberta Serdoz, era diventato papà per la terza volta con la nascita di Chiara.

Isolina Fiorucci e Roberta Serdoz, le ex mogli di Piero Marrazzo

Raccogliendo proprio informazioni su chi sono Isolina Fiorucci e Roberta Serdoz, le ex mogli di Piero Marrazzo, va detto che in merito alla prima non si conosce molto, forse per via del fatto che il giornalista e allora futuro politico era meno noto alle cronache e, in tempi non ancora maturi per un così pervasivo avvento dei social come accade oggi, non si riesce a desumere molto circa la loro storia oltre ai motivi che l’avevano portata a chiudersi. Qualcosa di più, invece, sappiamo a proposito della collega Roberta Serdoz, anche lei giornalista, e da cui si era separato proprio nel periodo successivo ai fatti del 2009: la donna, inoltre, nel corso degli anni è tornata a parlare più di una volta di quella storia e anche del tritacarne mediatico in cui era finito non solo il suo ex marito ma pure le figlie, compresa la più piccola avuta assieme a lui.

Classe 1968 e originaria come lui di Roma, la seconda consorte del giornalista aveva così vissuto quei giorni: “Nella redazione del Tg3, dove sta lavorando, mia moglie vive dei momenti che non meritava di vivere”. Così aveva scritto l’ex presidente della Regione Lazio nel libro di cui sopra e di cui sono erano stati diffusi alcuni stralci che, tra l’altro, ci permettono di capire meglio pure chi sono Isolina Fiorucci e Roberta Serdoz. La seconda, secondo quanto riporta un pezzo a lei dedicato ‘il Riformista’, oggi ha 56 anni ed è giornalista professionista dalla fine degli Anni Ottanta, prima di cominciare la sua carriera in Rai, tra la redazione di “Mixer”, programma ideato e condotto da Giovanni Minoli. “Ci siamo separati, ma non ci facciamo la guerra” aveva raccontato diversi anni fa al magazine ‘Oggi’ Roberta, spiegando che l’allontanamento era stato qualcosa di normale che lei si era “comportata come si sarebbero comportate altre donne: imparando a districare il dolore, a trovare la forza di vivere”.