La storia di Andrea Zenga è quella di una famiglia allargata che negli anni ha vissuto momenti difficili, incomprensioni, istanti in cui tutto sembrava complesso, ma l’amore ha poi vinto sul resto. Anni complicati, quelli vissuti da Andrea, che per tanti anni non ha parlato con il padre Walter Zenga e di conseguenza neppure con i suoi nuovi fratelli, nati dal rapporto del papà con un’altra donna. Andrea Zenga è nato nel 1989 e i genitori si sono separati nel 1997: l’ex calciatore, oggi modello e influencer, è cresciuto con il fratello Nicolò, nato da entrambi i suoi genitori.

Andrea Zenga, chi è: il rapporto con il papà Walter Zenga e la figlia Camilla/ "Ora un altro figlio"

I due sono stati dunque cresciuti dalla mamma e per tanti anni non hanno avuto rapporto con il padre, che per via del suo lavoro da calciatore e poi allenatore è stato spesso lontano dall’Italia. I rapporti tra Andrea Zenga e il papà sono migliorati solamente negli ultimi anni, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP. Ma come vanno, invece, le cose tra i fratelli di Andrea Zenga? Già prima di nascere, Andrea Zenga aveva un fratello: si tratta di Jacopo, nato dal primo matrimonio di Walter, suo padre. Da entrambi i genitori, come abbiamo detto, sono nati invece sia Nicolò che Andrea, molto uniti tra loro. Anche con Jacopo, il fratello maggiore, i rapporti sono buoni.

Roberta Termali, madre di Andrea Zenga/ "Mi ha cresciuto lei, non conoscevo altro modo di fare il genitore"

Chi sono Jacopo, Nicolò, Walter Jr e Samira, i fratelli di Andrea Zenga

Andrea Zenga ha anche due fratelli più piccolini: si tratta di Samira e Walter Jr, nati dal terzo matrimonio del padre Walter con Raluca Rebedea. Con i due fratellini, i rapporti di Andrea Zenga non sono noti. Sicuramente i tre non si saranno vissuti a lungo come fratelli, essendo loro di molto più piccoli di lui. E inoltre, sono nati quando i rapporti con il padre non erano i migliori. Dunque, non è chiaro se i tre si frequentino o meno. Quel che è certo è che i rapporti con Nicolò e Jacopo siano buonissimi.