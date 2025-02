CHI SONO JESSICA MATTIA E NICOLE SCHILLACI? “MERITO DELLE MIE EX SE LORO SONO…”

Chi sono Jessica Mattia e Nicole Schillaci, i figli di Totò, e cosa sappiamo di loro? Oggi pomeriggio, nel corso del secondo appuntamento del fine settimana con gli approfondimenti e le interviste in esclusiva di “Verissimo”, sarà protagonista del programma in onda su Canale 5 Barbara Lombardo, seconda e ultima consorte dell’ex calciatore e personaggio televisivo morto lo scorso 18 settembre a soli 59 anni. E la presenza negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin della donna sarà anche l’occasione per accendere i riflettori sui tre figli avuti dall’attaccante classe 1964 e che, assieme alle due donne della sua vita, aveva messo su una piccola famiglia allargata. Scopriamo qui di seguito chi sono Jessica Mattia e Nicole Schillaci, i figli di Totò, e anche qualcosa del loro rapporto col compianto papà.

Per raccontare chi sono Jessica Mattia e Nicole Schillaci, i figli di Totò, dobbiamo dare conto del fatto che questi sono arrivati da due relazioni diverse: dal primo matrimonio con Rita Bonaccorso (parliamo di lei e della fine della storia col calciatore in un altro articolo, NdR) erano nati infatti Jessica e Mattia, mentre la ‘piccola’ di quella che sopra abbiamo definito come una famiglia allargata era arrivata invece durante una relazione che il diretto interessato aveva avuto con una certa Prisca durante la sua permanenza in Svizzera. Assieme alla seconda moglie, Barbara Lombardo, Schillaci aveva deciso di non avere altri figli anche perché la donna era già madre di Alberto, nato a sua volta da una precedente relazione: “Lui ha cresciuto e amato mio figlio come fosse il suo. E per me è lo stesso con i suoi, Mattia, Jessica e Nicole, che considero miei” aveva raccontato la Lombardo all’indomani della scomparsa del marito.

FIGLI DI TOTÒ SCHILLACI, “NON SONO STATO UN PAPA’ MOLTO PRESENTE PERCHE’…”

Ma chi sono Jessica Mattia e Nicole Schillaci, i figli di Totò, saliti agli onori delle cronache dopo la morte del padre e a cui comunque l’ex calciatore aveva accennato nel corso di varie ospitate in televisione e di programmi e reality a cui aveva partecipato? Come detto, i più grandi sono Jessica e Mattia, figli di Rita Bonaccorso: nonostante la separazione tra i genitori e alcune polemiche, la loro è sempre stata una famiglia unita. “Io e mia sorella siamo cresciuti lì dentro, tutti i ricordi sono lì dentro” aveva rivelato Mattia, il primogenito, non rimpiangendo nulla di quei tempi. Di lui sappiamo che, lontano dai riflettori come le due sorelle, vive in Portogallo dove è iscritto all’Università scegliendo di specializzarsi in Odontoiatria; la secondogenita Jessica, invece, lavora a Verona come infermiera e dalle sue pagine social apprendiamo che ha una passione per la scrittura. Infine, Nicole, su cui invece conosciamo molto poco e meno esposta sui social media rispetto ai due fratellastri.

Raccontando chi sono Jessica Mattia e Nicole Schillaci, i figli di Totò, non possiamo ovviamente non affidarci alle parole del compianto papà che aveva avuto modo di parlare di loro e ammettendo pure di non essere stato sempre perfetto in questo ruolo: “Fortunatamente non hanno preso da me. Jessica ha due lauree mentre Mattia è in Portogallo e studia Odontoiatria e invece Nicole va al liceo artistico” aveva detto Salvatore durante il programma “Back to School” e ironizzando sul fatto che questi tre figli così studiosi forse non erano figli suoi. “Loro comunque sono la mia vita e io forse non sono sempre stato presente fisicamente anche perché il mio lavoro mi faceva stare fuori…” aveva aggiunto in quell’occasione, ma consolandosi col fatto che Jessica, Mattia e Nicole erano comunque cresciuti sani e con solidi principi. “Ma questo è anche un merito delle mie ex che sono riuscite a dare loro un futuro brillante”.