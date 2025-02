Dalla Strada al Palco 2025, chi sono i finalisti Johnny e Manuel? Una coppia nel lavoro e nella vita

Ci sono anche Johnny e Manuel tra i finalisti di Dalla Strada al Palco 2025. La curiosa coppia scalpita in vista dell’appuntamento finale con Bianca Guaccero e Nek, alla ricerca di conferme e se possibile della realizzazione di un sogno. Vincere Dalla Strada al Palco 2025 sarebbe infatti fonte di grandissima gioia per la coppia di acrobati che nella sua prima apparizione in Rai ha lasciato tutti, o quasi, senza fiato.

Alfonso D’Apice deluso da Chiara Cainelli: “Ti fai influenzare dagli altri”/ Lei: “A te non devo nulla!”

Applausi a scena aperta per Johnny e Manuel, il cui feeling come dicevamo li unisce sia in pista sia nella vita di tutti i giorni. Il catanese Manuel e il compagno Johnny infatti sono sposati da oltre un anno, legati dalla passione comune per la loro disciplina e da un amore che può portarli davvero lontano. Dopo aver conquistato la finale del talent di Raiuno, non resta che compiere un ultimissimo sforzo, per cercare la vittoria. Ci riusciranno?

Riccardo Sparacciari, chi è presunto fidanzato tronista Chiara Uomini e Donne/Segnalazione: "Inaffidabile"

Dalla Strada al Palco 2025, gli acrobati Johnny e Manuel a caccia di un sogno

Dunque, con quale esibizione il duo di acrobati proverà a lasciarci senza fiato questa sera? Johnny e Manuel hanno lavorato duramente tutta la settimana per la finale di Dalla Strada al Palco 2025 e ora cresce la curiosità attorno alla loro nuova performance. La coppia cercherà di compiere un ulteriore step di crescita in vista di questo appuntamento conclusivo, soprattutto in termini di coinvolgimento emotivo.

Sarà questa la chiave per arrivare ad un pubblico più ampio e cercare di coronare un sogno? Come per tutti gli altri concorrenti finalisti, però, vale quanto abbiamo già detto: essere arrivati fino al traguardo è di per sé una grandissima vittoria.

Amici 24/ Anticipazioni registrazione puntata 9 febbraio 2025: TrigNO salvo, allievi al serale e classifiche