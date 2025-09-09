La vita privata di Stefano Benni, lo scrittore morto oggi dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

Stefano Benni, uno degli scrittori più influenti della letteratura moderna, è morto oggi, martedì 9 settembre 2025, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Negli ultimi anni si era ritirato dalla vita pubblica combattendo la sua battaglia lontano dai riflettori riducendo sempre di più i suoi interventi a manifestazioni pubbliche. Oggi, è arrivata la notizia della sua scomparsa scatenando il cordoglio di chi ha seguito l’attività letteraria dello scrittore che ha dedicato tutta la sua vita alla scrittura scrivendo pagine importanti per la letteratura moderna.

Se della carriera dello scrittore si sanno molte cose, cosa si sa, invece, della sua vita privata? Sono tanti, infatti, coloro che si chiedono se lo scrittore, nonostante il tanto tempo dedicato alla letteratura, abbia trovato il tempo per dedicarsi anche alla vita privata.

Stefano Benni: vita privata top secret

Classe 1947, Stefano Benni è cresciuto tra Bologna e le montagne dell’Appennino, ambienti presenti anche nelle sue opere letterarie. Della sua vita privata, tuttavia, non si sa assolutamente nulla. Intorno alla sfera sentimentale dello scrittore aleggia il mistero al punto che non si sa assolutamente nulla. Non è noto, infatti, se fosse sposato o se avesse figli.

Una scelta consapevole quella dello scrittore che amava costruirsi “almeno dodici biografie diverse”, come scriveva ironicamente sul proprio sito ufficiale. Stefano Benni ha sempre protetto molto la propria privacy preferendo far parlare di sé esclusivamente per le sue opere letterarie. Nessuna notizia, dunque, sulla vita privata di Stefano Benni la cui morte lascia un vuoto nel mondo della letteratura moderna.