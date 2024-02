Chi so La Sad, Theø, Plant e Fiks, con Autodistruttivo a Sanremo 2024/ Band emo-punk-rock pronta a stupire!

La Sad debutta a Sanremo 2024 con il brano Autodistruttivo: il trio possibile outsider di quest’edizione?

Il trio composto da Theø, Plant e Fiks, noto come La Sad, si trova tra gli artisti in gara nella settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo 2024, con il brano “Autodistruttivo“. La canzone, racconta la storia di un giovane in difficoltà, ma anche la storia di chiunque lotti per ottenere accettazione dalla famiglia, dagli amici e dalla società. La difficoltà nel sentirsi integrato si traduce in una profonda sofferenza e in una mancanza di accettazione di sé. Un inno che dà voce a coloro che spesso sono ignorati, non ascoltati, a chi ha sempre sperimentato il sentirsi fuori posto e deriso.

La Sad si fa interprete delle sfide di un’intera generazione, portando il tema dell’inclusione e della diversità sul palco dell’Ariston. Dopo un’estate di successo che li ha visti esibirsi sui palchi di tutta Italia, il trio crede che il Festival di Sanremo sia il luogo ideale per rappresentare chi si è sempre sentito fuori luogo.

Chi sono La Sad, la band emo-punk-trap nata durante il lockdown

Ma chi sono La Sad, il gruppo in gara a Sanremo 2024 con “Autodistruttivo”. Il trio emo-punk-trap è nato nel 2020, anno della pandemia da Covid. Matteo Botticini (Theo), Francesco Emanuele Clemente (Plant) ed Enrico Fonte (Fiks) condividevano un appartamento a Milano quando, costretti al lockdown per le regole restrittive anti-Covid 19, hanno pensato di creare un gruppo musicale. Dopo aver viaggiato per alcuni anni tra melodie trap, emo e punk, la band debutta nel mondo della musica nel 2020 con il singolo Summersad. Il brano è un omaggio al pop punk californiano dei Blink-182 e strizza l’occhio ad alcuni nuovi emergenti della scena rap punk americana, tra Machine Gun Kelly e Yungblud.

Un debutto col botto, visto che Summersad colleziona più di 2 milioni di streaming su Spotify. Seguono altri brani come Miss U e 2nite. Tra i successi della band anche la cover emo-punk italiano come Wale dei Dari, trasformata in Wale (tanto wale). Sulla scia del successo dei primi singolo, il gruppo pubblica nel 2022 il primo album dal titolo “Sto nella Sad”. Il loro ultimo singolo è Memoria con i BNKR44. Ora è arrivato il momento di portare tutta la loro grinta sul palcoscenico di Sanremo 2024 con “Autodistruttivo”.











