Chi sono le conduttrici Sanremo 2022/ Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Giannetta e Ferilli

Cresce l’attesa per la serata del debutto di Sanremo 2022, il Festival della canzone italiana giunto alla settantaduesima edizione, e per le sue conduttrici. Per il terzo anno di fila condotta da Amadeus, la kermesse canora vedrà sfidarsi in gara 25 artisti, tra big e “nuove proposte” che si daranno battaglia fino alla serata conclusiva di sabato 5 febbraio con l’obiettivo di trionfare su tutti. Da quest’anno, a dir la verità, non esiste la distinzione in Big e Nuove Proposte, i 25 in gara infatti rientrano nella categoria “Artisti” che vede concorrere cantanti come Morandi, Ranieri e Iva Zanicchi al pari dei giovanissimi Yuman, Tananai e Matteo Romano. Nelle passate edizioni del Festival di Sanremo condotte da Amadeus abbiamo preso familiarità con un nuovo format della kermesse non solo tra i cantanti, ma anche nella presentazione vera e propria.

Al primo anno, nel 2020, Amadeus infatti annunciò nove co-conduttrici per le cinque serate (Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D’Aquino, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello), così come nel 2021 si è affidato ad altre cinque donne (Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi). Nel 2022 saranno in cinque ad affiancarlo.

CHI SONO LE CONDUTTRICI SANREMO 2022? A FIANCO DI AMADEUS VEDREMO…

Ma chi sono le conduttrici Sanremo 2022 che accompagneranno Amadeus in questa edizione del Festival? Ad annunciarle è stato lo stesso conduttore e direttore artistico della kermesse che andrà in scena, come tradizione comanda, dal teatro Ariston della città dei fiori. Si tratta di Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Cinque figure di spicco del mondo dello spettacolo che, insieme ad Amadeus, avranno il compito di emozionare e fare entrare la musica italiana nelle case di milioni di telespettatori.

La prima serata di Sanremo 2022, come comunicato da Amadeus, verrà condotta in compagnia di Ornella Muti. Tra le più famose attrici italiane e vera e propria diva del cinema, Muti non ha di certo bisogno di presentazioni. Al secolo Francesca Romana Rivelli, indimenticabili sono le sue interpretazioni in film come “La moglie più bella”, “Romanzo Popolare” e “Innamorato pazzo”. La seconda serata del Festival vedrà in scena Lorena Cesarini, nota in modo particolare per la sua interpretazione in “Suburra – La serie”. Terza serata di Sanremo 2022 per Drusilla Foer, nome d’arte di Gianluca Gori, che si è distinta sul web, teatro e tv grazie al suo inconfondibile stile e la sua personalità. Penultima serata per Maria Chiara Giannetta, attrice che si è distinta per i ruoli di Anna Olivieri nella serie “Don Matteo” e Blanca Ferrando nella serie “Blanca”. Ultima serata infine per la bellissima Sabrina Ferilli, vincitrice di sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro, alla seconda conduzione del Festival dopo quella del 1996 in compagnia di Pippo Baudo e Valeria Mazza.



