CHERRY BOMBS, CHI SONO CONCORRENTI THE BAND/ “Giusy ci ha capite, è una di noi”

Le Cherry Bombs, dopo aver superato la prima puntata di The Band, approdano alla seconda: “Siamo nate apposta per questa trasmissione. Conoscevo Beatrice, cercavamo poi altre musiciste e abbiamo contattato loro. Giusy è stupenda, sembra una di noi. Ci sta dando dei consigli veramente importanti. Giusy ci ha capite, le vogliamo già bene” rivelano le ragazze, che sul palco del programma si presentano con “Rumore” di Raffaella Carrà. La loro è un’esibizione energica che convince Giusy. “Sono orgogliosa di loro, hanno avuto libertà anche come muoversi. Sono veramente molto brave. Mi sono dedicata al look, mi piace molto. Sono molto felice di poter collaborare con loro” rivela la coach. Le ragazze piacciono anche a Verdone, che è conquistato dalla loro energia. Anche Gianna Nannini è della stessa opinione ma dà anche qualche consiglio: “La ragazza che canta è una bomba ma bisogna lavorare più sulla timbrica. Se usa il diaframma può spaccare”. Verdone avanza anche una richiesta alle giovani: cantare Janis Joplin. Le ragazze ottengono 26 punti in totale.

Cherry Bombs, chi sono

Le Cherry Bombs sono una band tutta al femminile della prima edizione di The Band, il nuovo format televisivo condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. La band è stata scelta da Giusy Ferreri chiamata a decidere tra loro e i Riflesso. La cantante di X Factor non ha nascosto di essere in grande difficoltà nel dovere scegliere solo una band: “le Cherry Bombs avevano più equilibrio ma i Riflesso mi hanno entusiasmato molto. Però anche le Cherry avevano molta energia e questo mi ha colpito in particolare modo”. Proprio la Ferreri ha poi aggiunto: “la scelta difficile. Siamo qui per divertirci e vorrei divertirmi con entrambi”, ma alla fine ha scelto le Cherry Blooms precisando: “perché non resisto al fascino femminile”.

Dalla giuria Gianna Nannini ha ripreso la collega precisando: “non ne farei una questione di genere, ma di suonare. E queste ragazze hanno grande energia e viene fuori”. La band tutta al femminile si è esibita sulle note de “Il mare impetuoso al tramonto” conquistando la seconda posizione con 25 punti battute sul filo del rasoio dagli Anxya Lytics.

Cherry Bombs, chi è la band al femminile di The Band

Ma chi sono le Cherry Bombs di The Band 2022? Ecco cosa hanno raccontato nel video di presentazione. “Siamo tutti di provenienze diverse: siciliane, milanesi e toscane, ma abitiamo a Milano” – dice Claudia che per le ragazze è il “boss assoluto”, ma anche una grande rompicogli*na! “E’ una rompicoglione in persona, ma si deve dire che è anche la più simpatica del gruppo” – precisa una delle ragazze.

Poi è Claudia a riprendere la parole: “ragazze c’è la mamma, la nonna e le tre figlie, le generazioni unite perchè la musica unisce tutti”. Sul finale la parola passa alla voce del gruppo che confessa: “fare questo programma per me è una cosa bellissima perché mi ha fatto venire in mente mia madre che quando vedeva Carlo Conti in televisione mi diceva sempre ‘ma quando te la prendi la mia figliola in televisione?”.

Ecco il video della prima esibizione live delle Cherry Bombs:













