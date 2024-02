Chi sono le conduttrici Sanremo 2024/ Da Giorgia a Teresa Mannino, la più attesa è Lorella Cuccarini

Conduttrici Sanremo 2024: Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini come se la caveranno al fianco di Amadeus?

Il Festival di Sanremo 2024 si preannuncia come un evento ricco di sorprese e novità. Tra le protagoniste indiscusse ci sono le conduttrici Sanremo 2024 ovvero le annunciate Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Giorgia, celebre performer con straordinarie doti vocali, ha una lunga storia di partecipazioni al Festival, con cinque presenze e la vittoria nel 1995 con il mitico brano “Come Saprei”. Sarà al fianco di Amadeus nella serata di mercoledì 7 febbraio, portando la sua esperienza e carisma sul palco dell’Ariston. Teresa Mannino, talento poliedrico che spazia tra recitazione, cabaret e televisione, sarà invece protagonista nella serata di giovedì 8 febbraio.

Attrice e comica di grande successo, aggiungerà un tocco di humor alle serate del Festival. Poi sarà la volta di Lorella Cuccarini, conduttrice televisiva, cantante, attrice e ballerina, salirà sul palco venerdì 9 febbraio, portando la sua freschezza e la sua esperienza artistica maturata anche nella recente partecipazione al programma “Amici”. Per la prima serata, invece, nella veste di superospite e co-conduttore, Amadeus aveva già annunciato Marco Mengoni.

Per la grande chiusura ci sarà Fiorello a prendere il posto delle conduttrici Sanremo 2024

Infine, nella serata finale di sabato 10 febbraio, non avremo le conduttrici Sanremo 2024 protagoniste ma Fiorello che si unirà ad Amadeus come co-conduttore. Il PrimaFestival, lo spazio che anticipa le serate del Festival, vedrà invece la partecipazione delle cantanti Paola & Chiara, insieme agli influencer di successo su TikTok Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Amadeus, che condurrà la sua quinta edizione consecutiva, ha fatto intendere che questa potrebbe essere l’ultima per lui, in una intervista a Chi. “L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. In realtà pensavo di fermarmi dopo il primo perché, quando mi è stato chiesto per la prima volta, dentro di me ho pensato: ‘Non avranno trovato nessun altro‘. Mi ero fatto questa idea, ma poi mi sono detto: ‘Lo devo fare come va fatto’. In questo non ho avuto un atteggiamento prudente. Ho detto: ‘Lo faccio come voglio, mi assumo la totale responsabilità’“.

