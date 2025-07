Chi sono le coppie di Temptation Island che si sono sposate? Da Gabriela e Giuseppe a Emanuele e Alessandra: amore vero anche dopo i falò di confronto.

Temptation Island è il programma più forte tra i reality Mediaset, e diciamocelo, spesso va alla grande anche perchè i protagonisti sono esagerati, fuori dagli schemi tanto che a volte sembrano recitare. Eppure, alcune delle coppie si sono sposate dopo aver curato le loro ferite durante il viaggio nei sentimenti di Canale 5. Ma chi sono? Andiamo a scoprire chi è convolato a nozze in seguito a Temptation Island.

Con nozze fresche fresche Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo si sono sposati qualche tempo dopo Temptation Island. In particolare le nozze sono avvenute il 12 luglio 2025 con grande clamore da parte dei fan che avevano già ricevuto la notizia del loro matrimonio a Uomini e Donne. Usciti dal reality si sono resi conto di voler stare insieme tutta la vita: “Quando sono uscito dal programma, ho capito che voglio davvero lei e ho deciso che era arrivato il momento di farle la proposta” aveva detto Giuseppe.

Chi si è sposato dopo Temptation Island? Tutti i nomi che non ti aspetti!

Tra chi si è sposato dopo Temptation Island spunta anche Raffaela Giudice e Andrea Celentano che hanno detto il fatidico sì durante il 2022 dopo aver partecipato al programma qualche anno prima, precisamente nel 2018. Loro come tanti hanno deciso di formare una famiglia e non lasciarsi mai più Da non dimenticare anche Oronzo Carinola e Valentina De Biasi che avevano avuto un grande successo nel reality di Filippo Bisciglia mentre Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono addirittura diventati genitori lo scorso anno. Nel 2016 sono invece convolati a nozze Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo per poi avere ben quattro figli: Ascanio, Enea, Beatrice e Adria.