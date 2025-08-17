Chi sono Angela Lippi e Katia Ricciarelli, le ex mogli di Pippo Baudo: due rapporti importanti. Dal primo è nata una figlia, dal secondo un lungo matrimonio

Chi sono le ex mogli di Pippo Baudo: Katia Ricciarelli tra canto e tv

Cosa fanno oggi le ex mogli di Pippo Baudo? Pochissime sono le informazioni su Angela Lippi, la donna che sposò nel 1970, in gioventù, e dalla quale ebbe la figlia Tiziana. Sappiamo che all’epoca lavorava in una casa discografica: è la sorella di Claudio Lippi, noto volto della tv. Non sappiamo però quale sia la sua vita di oggi. Diverso è per Katia Ricciarelli, che ovviamente ha una popolarità diversa.

La seconda delle ex mogli di Pippo Baudo oggi continua la sua carriera in tv, non solamente come cantante: la Ricciarelli, infatti, si è data anche alla recitazione negli anni Duemila. Nel 2021 la cantante lirica ha preso parte al Grande Fratello VIP, scatenando spesso polemiche.

Chi sono le ex mogli di Pippo Baudo: le storie più importanti

Sono state diverse le storie d’amore di Pippo Baudo, scomparso all’età di 89 anni ieri, 16 agosto 2025, al Campus Biomedico di Roma, dove era ricoverato. Il conduttore è stato legato, nel corso della sua vita, a diverse splendide donne, alcune delle quali lo hanno reso papà. Le ex mogli di Pippo Baudo hanno fatto parte della sua vita, condividendo i successi di una carriera lunghissima e ricca di momenti bellissimi, che lo ha incoronato come il signore della televisione italiana.

Tornando ai rapporti sentimentali, nel 1970 Pippo Baudo ha sposato Angela Lippi, classe 1944. Un matrimonio dal quale è nata la figlia Tiziana. Le nozze sono terminate poco dopo e in seguito alla storia con Angela Lippi, Pippo Baudo ha sposato Katia Ricciarelli, ma non prima di avere altre frequentazioni con donne come Alida Chelli, alla quale è stato legato per sette anni, e Adriana Russo.

Nel 1986 per Pippo Baudo sono arrivate le seconde nozze con la cantante lirica Katia Ricciarelli: un amore profondo il loro che ha vissuto però anche momenti molto difficili. Ad esempio, all’inizio della storia d’amore con la cantante lirica, Pippo Baudo la convinse ad abortire dopo aver saputo della sua gravidanza. Secondo il conduttore, infatti, era troppo presto per loro per avere un figlio. Nonostante questo il loro rapporto è durato a lungo: i due si sono separati nel 2004 e hanno divorziato nel 2007. “È stato vero amore” ha raccontato Katia, che a Pippo ha legato le pagine più belle della sua vita.

