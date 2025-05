Sono tre le storie importanti avute da Massimo Ferrero nel corso della sua vita. Se negli ultimi anni l’imprenditore cinematografico ed ex presidente della Sampdoria ha trovato la serenità al fianco di Manuela Ramunni, con la quale ha avuto due figli, Rocco e Oscar, in passato nella vita de “er viperetta” ci sono state altre donne che hanno portato alla nascita di figli. Ma chi sono le ex mogli di Massimo Ferrero e chi invece i suoi figli? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita dell’ex presidente della Samp, che ha ben cinque figli, più due adottivi. Una famiglia allargata, dunque, quella dell’imprenditore, che ha spesso parlato dei suoi ragazzi e delle donne che hanno fatto parte della sua vita.

Dunque, chi sono le ex mogli e i figli di Massimo Ferrero? Parlando del suo essere padre, Ferrero ha spiegato: “È difficile però meraviglioso”. Insomma, come dargli torto: con una famiglia allargata come la sua non deve essere facile gestire e coordinare il tutto. “A volte mi hanno preso per un bancomat” ha scherzato ancora “er viperetta” parlando dei suoi ragazzi.

Chi sono le ex mogli e i figli di Massimo Ferrero: cinque ragazzi da tre donne diverse

Tornando invece alle ex mogli di Massimo Ferrero, da Paola, la prima donna della sua vita, ha avuto ben due figlie, Vanessa e Michela. Poi, ancora, dalla sua seconda moglie, da Laura Sini, la sua seconda moglie, Massimo ha avuto la figlia Emma. Infine dalla sua attuale moglie, Manuela, sono nati Rocco e Oscar. A quanto pare Massimo Ferrero avrebbe anche altri due figli, adottati da lui. Non è chiaro chi siano e quando siano entrati nella sua vita. Qualcosa in più su ex mogli e i figli di Massimo Ferrero potremo scoprire nella sua intervista a “Belve”, che andrà in onda questa sera.