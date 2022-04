Chi sono le Living Dolls, The Band/ Un ottimo quarto posto, conquistano Sarcina e la giuria

Chi sono le Living Dolls?

“The Band“, il nuovo show del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti, nasce con l’obiettivo di dare visibilità a una serie di gruppi musicali che da tempo si esibiscono insieme, ma che vogliono migliorare le proprie doti vocali grazie al supporto di tutor speciali che vantano un’importante carriera alle spalle. E’ il caso delle Living Dolls, il complesso tutto al femminile composto da una serie di mamme che erano già abituate a esibirsi nelle piazze o in locali della loro zona.

La grinta non manca certamente, come è giusto che sia quando si sceglie di puntare su un genere come il rock. E Francesco Sarcina è rimasto subito conquistato da loro: il frontman ritiene di poterle aiutare nel loro percorso di crescita e di dare loro le “dritte” necessarie per valorizzare le loro capacità.

Living Dolls, “The Band”: la giuria già le ama

A comporre le Living Dolls sono quattro donne: Michela Italiano (voce), Eliana Cargnelutti (chitarra e cori), Stefania Della Salvia (basso e cori) e Alessandra Pessa (batteria). Nelle loro esibizioni non amano lasciare niente al caso, anche quando si tratta di look: tutte loro, infatti, amano vestire in modo coordinato, in genere con abiti rossi e neri.

Tra i primi a essere conquistati da loro c’è stato Francesco Sarcina, che non ha esitato a proporsi come tutor per poterli seguire in questo percorso artistico. Pur essendo ancora prematuro sbilanciarsi sui possibili vincitori per la vittoria, le friulane hanno dimostrato di poter dire la loro nel talent, come dimostra l’ottimo quarto posto ottenuto nella prima puntata. Non a caso, non sono mancati i commenti positivi anche da parte dei componenti della giuria.

