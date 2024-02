Chi sono le mascotte delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Tino e Mila?/ Annuncio a Sanremo 2024 di Amadeus

Tina e Milo: chi sono le mascotte delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? L’annuncio di Amadeus a Sanremo 2024

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha annunciato chi sono le mascotte delle Olimpiadi invernali del 2026. I vincitori del contest lanciato proprio l’anno scorso dal palco dell’Ariston è stato il disegno realizzato da una scuola di Catanzaro, più precisamente dei giovani alunni dell’Istituto comprensivo di Taverna. Amadeus ha dunque dato il benvenuto a Sanremo 2024 a due ermellini, Tina e Milo, mascotte delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Sanremo 2024, seconda serata/ Scaletta, diretta: Amadeus presenta il ritorno di Giovanni Allevi

Più precisamente Amadeus nella serata del 7 febbraio di Sanremo 2024 ha invitato sul palco come rappresentate della sua scuola il giovane studente Federico Barra e poi ha annunciato: “Federico Barra è uno degli studenti di una delle due scuole finaliste di Catanzaro ed il disegno è quello che è piaciuto di più e dunque si è trasformato in quello delle mascotte ufficiali delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 Tina e Milo, saranno proprio loro a rappresentare l’Italia e girare il mondo.”

Abiti Sanremo 2024 seconda serata: stilisti e vestiti/ Nek e Renga vestono Miri, bianco e nero per Giorgia

Festival di Sanremo 2024, chi sono gli ermellini Tina e Milo: mascotte delle Olimpiadi di Milano Cortina

Amadeus nella 2^ serata del Festival di Sanremo 2024 ha annunciato che la mascotte delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 saranno proprio i due ermellini Tina e Milo ddisegnati da un team di 14enne dell’Istituto comprensivo di Taverna. Nel dettaglio i giovani artisti sono Aurora Munizza, Sara Godino, Tommaso Pascuzzi, Francesco Angotti e Federico Barra. Quest’ultimo tra l’altro invitato sul palco dell’Ariston in rappresentanza della sua scuola ha accolto con una abbraccio le due mascotte. Insomma le mascotte rappresenteranno l’Italia in giro per il mondo e sicuramente per i giovani artisti è una bellissima soddisfazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA