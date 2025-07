Tutto sulle modelle Tezenis che, nello spot 2025 dei costumi stanno facendo impazzire tutti.

Oggi, giovedì 31 luglio, in prima serata su canale 5, va in onda l’ultima e attesissima puntata di Temptation Island 2025. Il programma, campione d’ascolti, condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato tutti non solo per le storie delle coppie protagoniste, ma anche per i costumi indossati sia dalle fidanzate che dalle ragazze tentatrici. Nel corso delle varie puntate, tra un bagno in piscina e uno in mare, tutte le ragazze di Temptation Island 2025 hanno indossato i costumi Tezenis della campagna 2025.

Bikini e costumi interi, dai colori vivaci ma anche dai toni più neutri, hanno fasciato le curve delle protagoniste di Temptation Island. Durante le varie puntate, poi, lo spot Tezenis con le modelle in primo piano con i vari modelli di costumi ha scatenato la curiosità del pubblico che si chiede chi siano effettivamente le modelle Tezenis.

Modelle Tezenis: nome top secret ma hanno conquistato tutti

Bikini, costumi interi, top coordinati, pantaloncini e accessori con linee esclusivi e colori decisi fanno parte della collezione Tezenis che ha vestito tutti i protagonisti di Temptation Island 2025 ma anche tantissime donne. Le modelle che appaiono nello spot tv sono tutte ragazze bellissime, con corpi diversi tra loro e dalla bellezza estremamente semplice e naturale. Bionde, more, rosse, lisce e ricce, tutte le modelle Tezenis hanno lasciato il segno sul pubblico come è facile intuire anche dai commenti sotto il post del profilo ufficiale Tezenis.

Oltre ai post dedicati alle modelle dello spot, sulla pagina Instagram Tezenis, è possibile ammirare anche donne del mondo dello spettacolo italiano che indossano i bikini dello sport come Federica Nargi, bellissima nel suo bikini. Non manca neanche Giulia De Lellis con un costume intero che avvolge il suo dolce pancino.