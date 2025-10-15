Chi sono Le Sincronette e perchè si chiamavano così? Laura Pausini e il rapporto con le sue amiche d'infanzia Laura, Lorena, Cristina, Elisa e Erica

Da oltre 30 anni, Laura Pausini è una delle cantanti italiane più amate e conosciute nel mondo. Nonostante il successo internazionale, però, non ha mai dimenticato le sue origini e le amicizie nate a Solarolo, il suo paese natale. Con le sue migliori amiche d’infanzia, infatti, ha creato un gruppo affiatatissimo chiamato “Le Sincronette“, che oggi ha anche un profilo su Instagram dove condividono momenti di vita insieme. Ma chi sono esattamente? Il gruppo è composto da Laura, Lorena, Cristina, Elisa ed Erica, e il nome prende ispirazione dal nuoto sincronizzato, riferendosi alla loro armonia e complicità.

Le cinque donne si conoscono da decenni e hanno condiviso praticamente tutto: dalle difficoltà e i problemi dell’adolescenza, ai traguardi della vita adulta come il lavoro e la maternità. Negli ultimi anni, il gruppo ha trovato uno spazio anche sui social, con l’account Instagram chiamato “thesincronette” dove condividono video e momenti di vita insieme, vantando ben 11mila followers.

Chi sono “Le Sincronette” amiche di Laura Pausini? Il loro particolare gruppo

Tra i video più virali de “Le Sincronette” c’è uno in cui Laura e le sue amiche cantano a squarciagola successi come Like a Virgin di Madonna e Carrie degli Europe, usando bottigliette d’acqua come microfoni improvvisati. Insomma, per Laura Pausini, queste amiche non sono solo compagne di una vita, ma dei punti di riferimento fondamentali, da cui tornare sempre nonostante la vita frenetica che conduce ormai da decenni.