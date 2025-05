Le Tautumeitas presenteranno il brano Bur Man Laimi all’Eurovision Song Contest 2025, rappresenteranno la Lettonia nella seconda semifinale dell’evento che andrà in scena dal 13 al 17 Maggio. Parliamo di una band di ragazze che hanno iniziato a suonare nel 2015 e sono una band di Riga che ha ottenuto un discreto successo.

L’avventura delle Tautumeitas comincia nel 2015 ma iniziano ad ottenere un grande successo nel 2017 quando pubblicano un album insieme alla band lettone Auli e questo è un album che le ragazze fecero su musica popolare locale ed ebbe discreto successo. L’anno successivo proseguirono su questa scia e anche qui ottennero un grande successo.

A Novembre 2024 la band si iscrive al Supernova 2025, l’evento valido per la Lettonia dove la vincitrice partecipa all’Eurovision Song Contest e dopo aver superato le semifinali a Febbraio la bandi vince anche la finale ed ottiene cosi il pass per entrare di diritto in Svizzera dove presenteranno appunto il brano Bur man Laimi. Per questa canzone hanno già ricevuto alcuni premi nel proprio paese.

L’ascesa delle Tautumeitas e la loro esperienza all’Eurovision 2025

Le Tautumeitas non erano certamente le favorite al Festival Supernova 2025 ma hanno ottenuto questo eccellente risultato. Questa band si occupa di unire testi di canzoni popolari e mostra una musica folk con una serie di particolari decorazioni etniche, specialmente con costumi piuttosto particolari e queste ragazze non hanno avuto successo solo a livello locale.

Oltre alla Lettonia questa band si è fatta notare molto in Francia e Germania ma anche in Asia dove negli anni hanno fatto concerti tra Cina, Giappone e Corea del Sud. Bur Man Laimi è stato scritto dalle cinque cantanti della band e si tratta di un brano che rispecchia il genere delle Tautumeitas ed un mix tra pop e folk che ha avuto grande successo in Lettonia.

La Lettonia ha debuttato all‘Eurovision per la prima volta nel 2000 ed ha ottenuto la prima vittoria nel 2002 con il brano di Marie N I Wanna. Una curiosità riguardo sto paese è il fatto che nel 2007 questa nazione si è presentato all’evento con un brano italiano, la canzone Questa Notte del cantante Roberto Meloni.

Il video di Bur Man Laimi, delle Tautumeitas, nella seconda semifinale Eurovision 2025