Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2024, settembre: svelati tutti i nomi

Questa sera, martedì 10 settembre 2024 prenderà il via Temptation Island 2024 settembre, prima edizione del reality dei sentimenti che si svolgerà in autunno e non in estate. C’è molta attesa e curiosità non solo nei confronti delle coppie che si metteranno in gioco e che sono state svelate nei giorni scorsi ma anche verso i single e le single che dovranno tentatore i fidanzati. Scopriamo meglio, allora, chi sono le tentatrici di Temptation Island 2024 si tratta di 13 bellissime ragazze tra le quali c’è anche un volto noto al grande pubblico.

Julia: ha 27 anni ed è siciliana per l’esattezza di Enna ma vive a Cuneo da 8 anni dove svolge la professione di broker nel settore auto, pratica bodybuilding e fa gare di fit model e bikini. E’ una grande appassionata di rettili.

Michelle: ha 20 anni e viene dalla provincia di Lodi fa l’estetista e sogna di aprire un centro tutto suo. legatissima alla famiglia ed ai fratelli, pratica pole dance.

Silvy: ha 20 anni, vive a Roma con i suoi genitori ed è una studentessa universitaria, vorrebbe specializzarsi in psicologia clinica. Da piccola ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico.

Alessia: ha 25 anni ed abita in provincia di Fermo insieme alla madre e alla sorella. Ama andare in palestra e al mare.

Camilla: ha 29 anni ed è nata a Firenze, ha fatto per tanti anni danza classica ed ha molte passioni ama la natura, gli animali e allenarsi e camminare nelle campagne.

Raffaella: ha 25 anni ed è originaria della provincia di Brindisi, ha una laurea triennale in lingue e una specialistica in lettere. Ama ballare le danze caraibiche. Ha 2 cani e 15 gatti, ai quali è molto legata. Ama la sua famiglia.

Temptation Island 2024: chi sono le tentatrici, tra di loro anche Valery Coda ex di Uomini e Donne

L’elenco di chi sono le tentatrici di Temptation Island 2024 settembre continua con un volto noto per il pubblico di Canale5, Valery Coda e con altre single belle e affascinanti che avranno il compito di ammaliare i fidanzati.

Valery Coda: 24 anni di Torino, è laureata in Design, è attualmente un’imprenditrice e stilista. Molto legata alla sua famiglia, studia pianoforte, ma le piace anche dipingere e lavorare la ceramica. Ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Daniele Paudice.

Sofia: ha 27 anni e vive a Milano e studia scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Pratica pilates, tennis, equitazione e balla latino americano.

Ludovica: ha 21 anni, è nata a Caserta e studia giurisprudenza. Vuole infatti diventare avvocato come suo padre. E’ molto legata alla sua famiglia, in particolare alla sorella più piccola. Le piace dipingere e guardare le commedie romantiche.

Saretta: 23 anni di Perugia lavora in un negozio di abbagliamento, ama gli animali e soprattutto il suo adorato gatto ed è una sportiva.

Silvia: ha 35 anni e viene da Cagliari. Tuttavia, vive a Roma da circa tre anni. Architetto, ama l’arte in ogni sua forma, il trekking, andare in moto e cantare.

Roberta: ha 39 anni, è nata a Sanremo ed è laureata in Lettere e Filosofia. Il suo sogno è quello di insegnare italiano in Francia. Ha anche una seconda laurea in podologia, motivo per il quale svolge la professione di podologa. Ama gli sport e viaggiare.

Jasmine: 25 anni, nata in Sicilia ma vive a Viareggio con la sua famiglia, fa la commessa in un negozio di abbigliamento sportivo. Nel tempo libero si allena, legge, corre e scia.