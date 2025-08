I fan di Uomini e Donne non hanno dubbi e puntano su due nomi per il trono femminile.

Tra poco più di venti giorni, i nomi dei nuovi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne diventeranno ufficiali. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, infatti, giovedì 28 e venerdì 29 agosto 2025, dovrebbero cominciare ufficialmente le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne durante le quali saranno presentati i protagonisti del trono over, saranno ospitate probabilmente le coppie di Temptation Island 2025 e saranno presentati i nuovi tronisti.

Morena Farfante e Francesco si sono lasciati?/ L'ex Uomini e Donne rompe svela la verità

Per il trono classico sono essenzialmente due i nomi in pole ed entrambi arrivano dal programma di Filippo Bisciglia. Il primo è il nome che circola sin dalla prima puntata di Temptation Island 2025 ovvero Flavio Ubirti, il tentatore che si è avvicinato a Denise che potrebbe approdare nel trono over mentre il secondo nome è quello di Rosario, tornato insieme dopo aver chiuso la relazione con Lucia.

Gianmarco Steri e le parole su Cristina Ferrara che fanno sognare/ Cosa ha detto l'ex Uomini e Donne

Anticipazioni Uomini e Donne: Nadia Di Diodato e Sarah troniste?

Per il trono rosa della prossima stagione di Uomini e Donne, il pubblico punta principalmente su due nomi. Il primo è quello di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri e che, dopo la scelta del tronista che le ha preferito Cristina Ferrara, è sempre stata considerata in pole per il trono. Bellissima, semplice ma anche molto esigente in amore, Nadia, con il suo carattere forte e deciso è considerata perfetta per il trono. Al suo fianco potrebbe accomodarsi colei che, a Temptation Island 2025, ha vissuto un’esperienza intensa.

Ida Platano: "Così ho scoperto di avere una patologia cronica"/ L'ex Uomini e Donne svela tutto

Dopo essersi lasciata andare ad una serie di dichiarazioni sulla propria relazione con Valerio avvicinandosi anche ad un single, Sarah ha visto il fidanzato avvicinarsi sempre di più alla tentatrice Ary con cui c’è stato anche un bacio. Una storia finita con un falò intenso e che ha reso Sarah amatissima dal pubblico al punto che, oggi, tanti telespettatori vorrebbero vederla sul trono.