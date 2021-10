Chi sono le vittime dello schianto aereo/ Miliardario romeno, un bimbo e un italiano

Chi sono le 8 vittime dello schianto dell’aereo a San Donato Milanese? Due famiglie di stranieri sono morte a causa del disastro avvenuto domenica 3 ottobre. Il velivolo è precipitato su una palazzina in ristrutturazione, all’interno della quale per fortuna non c’era nessuno, ed ha preso fuoco. Le persone a bordo, tra cui un bambino, invece, hanno perso la vita sul colpo. I testimoni hanno avvistato i resti umani nell’area.

Tra le 8 vittime dell’incidente aereo ci sono il pilota e la sua famiglia. L’uomo, Dan Petrescu, aveva 68 anni ed era uno degli uomini più ricchi della Romania. Investitore nel settore immobiliarista nonché proprietario di ipermercati e gallerie commerciali (Metro e Real), con un patrimonio da circa 3 miliardi di euro. Aveva la doppia cittadinanza romena e tedesca. Insieme a lui c’erano la moglie, 65 anni, con doppia cittadinanza romena e francese, ed il figlio Dan Stefan Petrescu, 30 anni, nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza. I tre erano diretti in una villa in Sardegna, dove si trovava l’anziana madre dell’imprenditore, per una vacanza.

Chi sono le 8 vittime dello schianto aereo: la seconda famiglia

Si hanno ancora meno informazioni in merito a chi sono le altre 5 vittime dello schianto aereo. A bordo del Pilatus, in base a quanto riporta la stampa romena, c’era una seconda famiglia ed un altro giovane. Quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe il compagno di Dan Stefan Petrescu. L’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, avrebbe origini canadesi. Il figlio del pilota, infatti, lavorava in Canada come ricercatore e si era recato in Italia insieme a lui per una vacanza.

L’altra famiglia pare fosse composta proprio da una coppia di amici di Dan Stefan Petrescu. Lui lombardo, lei francese con cittadinanza romena, insieme al loro bimbo – la vittima più piccola del disastro aereo – e alla nonna di quest’ultimo. Anche in questo caso le generalità sono rimaste per il momento ignote.

