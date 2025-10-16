Lia Forroia e mamma Nicoletta ad un passo dalla finale di Io Canto Family 2025: altra sorpresa dopo le emozioni con papà Quirino?

Procede il sogno di Lia Forroia e mamma Nicoletta a Io Canto Family 2025. La coppia approda alla semifinale della competizione con il morale alle stelle, ma anche con un bagaglio ricco di emozioni. Nella scorsa puntata, infatti, abbiamo visto all’opera non solo Lia e mamma Nicoletta, ma anche papà Quirino che ha sorpreso la figlia con una lettera strappalacrime. Dopo essersi esibiti sulle note di Almeno tu nell’universo – che ha scatenato applausi scroscianti – ecco l’exploit del padre di Lia.

La sua dedica per la giovane arriva dritta al cuore. Quirino parla di sacrifici, sogni e passione, della mancanza per la loro terra natia, la Sardegna, che hanno dovuto lasciare per trovare nuove possibilità; ma anche della gioia di vedere la figlia lottare per i propri obiettivi. Parole tenere, come quelle rivolte alla moglie che ama alla follia. Inutile dire che per la semifinale di Io Canto Family, le aspettative su Lia Forroia e mamma Nicoletta sono sempre più alte.

Lia Forroia e mamma Nicoletta ad un passo dalla finale di Io Canto family 2025: riusciranno ad ottenere il pass?

Cosa bolle in pentola per Lia Forroia e mamma Nicoletta nella semifinale di Io Canto Family? La coppia formata da mamma e figlia punta con decisione alla finale della competizione. In settimana, le due concorrenti hanno affinato l’intesa, con esercitazioni e prove per presentarsi al meglio alla semifinale di stasera, giovedì 16 ottobre. Loro ce la metteranno tutta, indubbiamente, ma la palla passerà poi alla giuria che dovrà decidere chi far proseguire verso la finale e chi invece dovrà fermarsi.

Lia Forroia e mamma Nicoletta possono già ritenersi soddisfatte per quanto fatto in questa avventura televisiva su Canale 5, ma faranno il possibile per ottenere l’accesso alla finale e giocarsi la vittoria.