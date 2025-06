Chi sono Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex di Manila Nazzaro: i due sono stati entrambi calciatori e le storie d'amore sono finite per...

CHI SONO LORENZO AMORUSO E FRANCESCO COZZA? DUE COSE LI LEGANO…

Chi sono Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex di Manila Nazzaro, e cosa sappiamo sui motivi che hanno portato l’attrice e showgirl a dire addio ai due calciatori? Nuovo appuntamento con i racconti di vita a cuore aperto e le interviste di Monica Setta negli studi di “Storie di donne al bivio” e stavolta rivedremo sul piccolo schermo la 47enne conduttrice televisiva e radiofonica foggiana che, nel corso dell’ultimo anno, ha coronato il suo amore con Stefano Oradei salendo all’altare per la seconda volta nel maggio del 2024. Ma, in attesa di ascoltare le sue parole nel talk show in onda tra poco su Rai 2, possiamo accendere i riflettori sui due precedenti compagni più in vista della Miss Italia 1999, dunque scoprendo chi sono Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex di Manila Nazzaro.

Per parlare della vita sentimentale dell’attrice classe 1977, già madre di due figli e che con l’attuale compagno, Stefano Oradei, ha ammesso di desiderare una terza maternità, dobbiamo riavvolgere il nastro dei ricordi e tornare ai primi Anni Duemila quando la reginetta di bellezza incoronata alla fine del decennio precedente si sposava per la prima volta. Raccontando chi sono Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex di Manila Nazzaro, possiamo partire dal secondo, ex calciatore classe 1974 e che condivide col primo non solo la militanza ai massimi livelli del calcio italiano, in Serie A, ma pure con la maglia della Reggina: “Sono stata poco fortunata in amore” aveva detto una volta la Nazzaro in riferimento alle love story con il centrocampista calabrese, oggi allenatore, e poi col 54enne attaccante pugliese, oggi dirigente sportivo. Ma cos’è accaduto?

GLI EX DI MANILA NAZZARO, “UNA BOTTA FORTISSIMA SCOPRIRE LA DOPPIA VITA DI…”

Passando in rassegna le precedenti relazioni sentimentali di una delle ospiti di quest’oggi di “Storie di donne al bivio” e scoprendo chi sono Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex di Manila Nazzaro, dobbiamo ricordare che dal matrimonio con quest’ultimo, celebrato nel 2005 e durato quasi dodici anni prima della sua traumatica fine, erano nati i primi e finora unici figli dell’attrice, ovvero Francesco e Nicolas.

Poi, attraverso i social, la Nazzaro aveva scoperto che Cozza aveva una doppia vita e aspettava un figlio anche da un’altra compagna. “È finita perché lui era un’altra persona: aspettava un bimbo da un’altra donna…” aveva raccontato Manila a proposito dell’amara scoperta fatta su Instagram. “Una botta fortissima (…) Noi eravamo già in fase di separazione: ma ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui” aveva detto la donna a proposito dell’apprendere che Cozza aveva in segreto una seconda famiglia.

Meno tumultuosa ma certamente polemica è stata pure al fine dell’altra relazione, anche se in questo caso non ci sono stati i fiori d’arancio: parlando di chi sono Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza, ex di Manila Nazzaro, infatti, dobbiamo dare conto di una storia durata sei anni e caratterizzata dalla scoperta (per fortuna in tempo) da parte della diretta interessata di un principio di carcinoma all’utero e anche di un doloroso aborto.

Nel giugno del 2023 poi la donna annuncerà la fine della storia, spiegando che il loro rapporto “non funzionava più” nonostante un legame vissuto intensamente, tanto che l’ex coppia aveva pure partecipato a una vecchia edizione di “Temptation Island” senza ‘scoppiare’. “Eravamo affiatati ed eravamo affini sotto tantissimi punti di vista: poi è stata lei a prendere la decisione di lasciarci” la versione di Amoruso che ricorda una “Discussione futile, poi degenerata”. Dal canto suo, la Nazzaro aveva spiegato che le cose tra di loro si erano rotte dopo la fine di quel reality: “Lui era cambiato e ha iniziato a utilizzare delle modalità inaccettabili, le litigate erano frequenti” aveva confessato, dicendosi anche umiliata da quei litigi che l’avevano portata a mettere la parola fine sulla liaison.