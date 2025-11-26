Lorenzo, Giorgia e Elena, chi sono i 3 nuovi allievi di Amici 25 che hanno conquistato il banco: prime esibizioni positive di fronte ai maestri

Amici 25, chi sono i 3 nuovi allievi Lorenzo, Giorgia e Elena

Amici 25 ha accolto 3 nuovi allievi pronti a mettersi in gioco nel programma condotto da Maria De Filippi: trattasi di Lorenzo, Giorgia e Elena, presentati ufficialmente al grande pubblico nel corso del daytime andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5. Le tre new entry hanno fatto il loro debutto in studio, accolti dall’affetto e dagli applausi del pubblico, e si sono esibiti per la prima volta di fronte ai professori.

Ad esibirsi per primo è stato Lorenzo, ex concorrente di X Factor: il suo nome è stato fortemente voluto sia da Lorella Cuccarini sia da Anna Pettinelli e, al termine della performance, ha ricevuto il plauso anche di tutti gli altri maestri. Per lui è arrivata dunque l’assegnazione di un nuovo banco, da capire ancora se sceglierà di aggregarsi al team della Cuccarini o della Pettinelli.

Spazio poi alla danza con Giorgia, invitata ad esibirsi in studio dopo aver ben impressionato tutti e tre i maestri di ballo, ovvero Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo. La ballerina ha strappato ampi consensi da tutto il gruppo dei maestri, che hanno scelto all’unanimità di assegnarle il banco; anche in questo caso, come per Lorenzo, Giorgia dovrà decidere il team di appartenenza.

Amici 25, il debutto dei 3 nuovi allievi e l’ingresso in Casetta

Entrando nel merito dei 3 nuovi allievi di Amici 25, spazio infine alla cantante Elena, che ha fatto colpo su Anna Pettinelli. La giovane artista si è esibita alla chitarra e, come per i due colleghi in precedenza, ha ricevuto consensi unanimi da tutti i maestri della scuola; anche per lei è stato dunque assegnato un banco ed entrerà nella squadra di Anna Pettinelli.

Al termine delle rispettive performance, i 3 nuovi allievi hanno lasciato lo studio di Amici e si sono incamminati verso la Casetta. Come mostrano le immagini del daytime di ieri pomeriggio, lì hanno fatto l’ingresso in Casetta e fatto la conoscenza di tutti i loro compagni di viaggio, unendosi al gruppo.