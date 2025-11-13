Genitori di Cristina Comencini, chi erano papà Luigi e mamma Giulia Grifeo di Partanna : "Lei un pilastro lui eredità importante"

Nata a Roma nel 1956, Cristina Comencini è figlia del regista Luigi Comencini e di Giulia Grifeo di Partanna. Due grandi esempi che hanno portato la regista e sceneggiatrice a quello che è poi diventata: un grande nome nel mondo del cinema e dello spettacolo. Spesso Cristina Comencini ha parlato dei suoi genitori e del rapporto che aveva con la mamma e il papà, rivelando che con il padre, il grande regista Luigi Comencini, aveva un rapporto particolare anche se sente di più la nostalgia della sua amata mamma. “Con mio padre, ovviamente, ho avuto un rapporto imprescindibile, ma mi manca di più mia madre” ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera.

Cristina Comencini: figli, Carlo Calenda avuto a 17 anni, compagno François Caillat/ "Incontrato periodo no"

I genitori di Cristina Comencini, infatti, sono stati per lei un punto fermo. In particolar modo la mamma “era un pilastro, una donna calda, affettuosa e mi manca un pezzo fondamentale”, una donna che amava festeggiare con la famiglia e per la famiglia. Napoletana di origine, il suo essere partenopea si rifletteva nelle sue abitudini: Giulia Grifeo di Partanna, infatti, era una mamma calorosa e spesso invadente ma molto presente e attenta a tutte le sue figlie. La regista ha un solo rimpianto, la madre è morta a quasi novant’anni poco prima di poter celebrarla. Per lei aveva organizzato una grande festa ed insieme alle sue sorelle e tutti gli altri componenti della famiglia, hanno deciso di festeggiare: “Allora, noi figlie e nipoti al suo funerale festeggiammo lo stesso, tagliando la torta pronta per il suo compleanno.”

Delitto di Garlasco/ Gallo: “Sotto studio Lovati una macchina dei carabinieri, potremmo denunciare...”

Chi sono Luigi Comencini e Giulia Grifeo di Partanna, genitori di Cristina Comencini: insieme fino alla morte di lui

Parlando dell’amore dei suoi genitori, Cristina Comencini ha raccontato che la mamma e il papà si sono conosciuti e teatro, mentre guardavano una commedia di Edoardo De Filippo. Tra loro fu amore a prima vista: dopo quello spettacolo, infatti, seguì una cena e poco dopo i due si sposarono. I genitori di Cristina Comencini hanno vissuto un grande amore che ha portato ad una vita felice insieme. I due sono stati insieme fino alla fine, arrivata con la morte del regista nel 2007. Un esempio e un amore che continua a vivere nelle loro figlie, tra le quali la regista Cristina Comencini. L’eredità artistica del papà di Cristina Comencini non è facile da gestire ed è ingombrante: “Davanti a una figura così gigante è difficile il confronto. Non è che non lo sia per noi donne, anch’io all’inizio mi sono laureata in Economia e commercio, quasi a prendere le distanze. Ma abbiamo affrontato questa paura con una dolcezza in più, anche per papà”.