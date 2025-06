Luisa Ranieri, chi sono moglie e figlie di Luca Zingaretti: insieme dal 2005, i due hanno avuto due bambine, Emma e Bianca. Un matrimonio felice

Dal 2005 al fianco di Luca Zingaretti c’è Luisa Ranieri. Reduce dalla separazione con la ex moglie, l’attore ha conosciuto sul set della miniserie televisiva “Cefalonia” la splendida attrice, della quale si è innamorato immediatamente. Tra i due, infatti, è scoppiato un feeling immediato che ha portato fin da subito a progetti importanti. Nel 2011 la coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo della prima figlia, mentre nel 2015 è nata anche la seconda. Nel mezzo, un matrimonio celebrato con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa. Un grande amore quello tra Luca e Luisa, come raccontato proprio dall’attore.

“Stavamo facendo un film insieme, eravamo i due personaggi che si innamoravano. Eravamo i protagonisti. Lei non era interessata ai rapporti di set, quindi disse “vediamo che succede dopo il film, se ci continuiamo a piacere”. Io non mi arresi” ha raccontato a Domenica In proprio Luca Zingaretti, che dunque ha portato avanti il corteggiamento nei confronti di Luisa. “Alla fine è finito il film e abbiamo visto che qualcosa di importante tra noi c’era” ha spiegato ancora l’attore. Da quel momento, dunque, i due hanno cominciato a frequentarsi e ben presto è nato qualcosa di più importante. Moglie e figlie di Luca Zingaretti sono il centro del suo mondo: nonostante un lavoro impegnativo, l’attore è presente quanto più possibile per la sua famiglia.

Luisa Ranieri, chi sono moglie e figlie di Luca Zingaretti: “Coppia normale”

Il segreto del matrimonio felice con Luisa Ranieri, lo ha raccontato Luca Zingaretti. “Siamo una coppia normale che ha la fortuna di volersi bene” ha spiegato l’attore, che ha raccontato come tra loro ci sia un rispetto di fondo e un desiderio mai sopito. Dal loro matrimonio felice sono nate anche le figlie Emma e Bianca, splendide bambine che con i genitori formano una famiglia felice ma soprattutto normale, nonostante il lavoro dei genitori.