Manuel Casella e Anthony Hornez, i due ex più giovani di Amanda Lear/ “Doveva finire”

Manuel Casella e Anthony Hornez, gli “ultimi” amori di Amanda Lear

Manuel Casella e Anthony Hornez sono due ex fidanzati dell’attrice e cantante Amanda Lear, che a breve sarà ospite di Verissimo. Dopo storie d’amore con personaggi famosissimi come: Salvador Dalì, Brian Jones e David Bowie e un matrimonio a Las Vegas con l’aristocratico Alain-Philippe, Amanda Lear, famosa anche per essere una donna libera e anticonformista, ha avuto una relazione con Manuel Casella, un modello 40 anni più giovane di lei con cui è stata dal 2001 al 2008 e in seguito una relazione con Anthony Hornez, un attore più giovane di lei di 40 anni con cui è stata a partire dal 2014.

Né con i suoi amori passati ne con Manuel e Anthony l’attrice ha mai avuto figli e lei stessa ha ampiamente spiegato perché: “Chi fa il mio lavoro non può avere figli. L’idea che un mio ipotetico bambino dovesse essere sballottato da una parte all’altra, per seguire i miei capricci, non mi è mai sembrata la cosa più giusta. Una mamma dovrebbe accudire la propria creatura e non crearle ulteriori disagi. Pensate poi se avesse mai visto le mie copertine, nuda, su Playboy o se avesse visto tutti gli uomini che ho avuto. Che figura avrei fatto? Non me lo sarei mai perdonato”.

Chi sono Manuel Casella e Anthony Hornez e perché tra loro e Amanda Lear è finita?

Manuel Casella e Anthony Hornez sono stati due degli amanti più giovani di Amanda Lear. A Domenica in l’attrice aveva dichiarato sul loro conto: “Erano dei ragazzi molto belli, eravamo innamorati, sono venuti anche a casa mia, abbiamo viaggiato. Di solito le storie così durano pochissimo ma io sono rimasta parecchi anni. Il problema è che mi stanco, dopo un po’ devo cambiare”.

Manuel Casella è italiano, oltre ad essere un modello ha anche fatto l’attore ed è stato all’Isola dei Famosi, Amanda Lear lo lasciò proprio dopo il suo ritorno dall’isola perché lo trovava cambiato. Anthony Hornez invece è francese ed è un attore poco conosciuto in Italia ma abbastanza noto in Francia, iniziò la sua relazione con Amanda Lear quando lui aveva solo 30 anni e poi i due si lasciarono. Sulla fine della relazione con Anthony, Amanda Lear aveva dichiarato: “È finita perché doveva finire. Non è finita per questione di età. Io non avevo tempo da dedicargli e per una storia seria occorre tempo. Poi certo, c’è la passione, ci sono le storielline, ma l’amore vero va coltivato e io con lui ero troppo presa dai miei impegni”. Oggi sembra che l’attrice abbia un nuovo giovane amore con cui a volte appare sui social, di cui però non conosciamo ancora l’identità.

