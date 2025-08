Marco e Diletta Balocco, i giovani eredi tra dolci e tragedie: ora tocca a loro salvare l’impero di famiglia.

Marco e Diletta Balocco sono gli eredi dell’azienda di famiglia dopo la morte di Alessandra Balocco. I due giovani hanno alle spalle anni di tragedie una dopo l’altra: nel 2022 sono morti sia il nonno che Alberto, padre di Diletta. E dopo diversi cambiamenti per la scomparsa dei due capisaldi importanti, oggi tocca a loro prendere in mano le redini passando dal consiglio di amministrazione di cui fanno parte insieme a Ruggero Costamagna e i due giovani con Assunta Pinto (moglie di Alberto) e il direttore responsabile del personale Gianfranco Bessone.

Dopo la morte di Alessandra Balocco molti si chiedono chi sono Marco e Diletta, dato che a loro andrà l’eredità del colosso dolciario. I due hanno le idee ben chiare e un grande spirito di iniziativa. Entrambi laureati alla bocconi, hanno appreso come gestire al meglio la squadra lavorando con tanti dei loro coetanei. Partiamo a scoprire chi è Diletta Balocco: nata nel 1997, si è laureata nel 2019 alla Bocconi prendendo poi un master nel 2021. Nel corso della sua formazione è volata a Parigi e a Madrid per imparare i segreti di un team commerciale.

Marco e Diletta Balocco, chi sono figlio e nipote di Alessandra Balocco: “Rendiamo dolce la vita dei consumatori“

Diletta Balocco ha avviato un progetto di Vendite Italia ed Export e il suo obiettivo è quello di digitalizzare l’azienda e renderla sempre più sostenibile: “Raccogliendo con orgoglio l’eredità morale della mia famiglia, costruita in quasi cent’anni di imprenditorialità“, come riporta La Stampa. Marco Balocco, invece, è entrato nel 2023 a far parte dell’azienda. Anche lui bocconiano, ha fatto un’esperienza a Sky per poi arrivare pronto a mettere mano nell’impresa di famiglia dove si occupa di corporate finance. Anche lui ha le idee ben chiare e sui social si presenta così: “La nostra è la storia di una famiglia che da quattro generazioni si impegna a rendere più dolce la vita di milioni di consumatori in tutto il mondo, con la stessa passione di sempre“.

Il figlio e la nipote di Alessandra Balocco sono ragazzi semplici ma allo stesso determinati, che oggi ricordano mamma e zia con dolci parole piene di orgoglio per quello che ha fatto nella società, gestendola anche in uno dei momenti più complessi: pandemia, guerra, crisi. All’epoca si era espressa anche sul caso Balocco di Chiara Ferragni con queste parole: “Questa vicenda è stata oltremodo strumentalizzata. Sono convinta di non aver messo in atto alcuna pratica commerciale scorretta nei confronti dei consumatori“.