Chi sono Marco e Federico, figli Francesca Gobbi e Francesco De Gregori/ Una famiglia “baciata” dalla musica

Marco e Federico, figli di Francesca Gobbi e Francesco De Gregori: la scomparsa della madre

E’ comune conoscere tappe professionali e curiosità di vita privata quando si tratta di personaggi noti e volti influenti dell’ambito artistico. Sarebbe quasi superfluo annoverare la grandezza di Francesco De Gregori, uno dei pilastri del contesto cantautorale italiano. Le sue canzoni hanno fatto breccia nel cuore di migliaia di appassionati, così come della sua amata moglie, Francesca Gobbi, anche lei nota artista di spessore. Insieme hanno compiuto il grande passo del matrimonio nel 1978 e pochi anni dopo hanno dato alla luce due splendidi figli, i gemelli Marco e Federico.

Stando alle ultime notizie, per Marco e Federico – figli di Francesco De Gregori – è arrivata oggi una triste notizia. La loro madre, Francesca Gobbi, sarebbe passata a miglior vita dopo – come racconta il Corriere della Sera – una battaglia contro un tumore con il quale era alle prese da diverso tempo. Sicuramente per i gemelli e figli dell’artista sarà difficile affrontare questo terribile momento.

Marco e Federico, figli di Francesca Gobbi e Francesco De Gregori: il negozio di vinili a Roma

Per quanto concerne le curiosità di carattere privato su Marco e Federico De Gregori – figli del cantautore Francesco e della compianta Francesca Gobbi – non sono molte le informazioni reperibili in rete. A dispetto della notorietà paterna, entrambi hanno sempre mantenuto un profilo basso dal punto di vista dell’esposizione mediatica. In particolare, sono diventati “celebri” qualche tempo fa per l’apertura di un negozio di vinili a Roma dove hanno letteralmente riempito gli scaffali dell’attività con alcuni pezzi storici della musica italiana.

L’apertura del negozio di vinili da parte di Marco e Federico – figli di Francesco De Gregori e Francesca Gobbi – sembra essere l’unico “accenno” musicale da parte dei gemelli. Entrambi infatti non sembrano aver seguito dal punto di vista pratico la passione per la musica che ha reso grandi i genitori. Tra l’altro, anche la madre dei due gemelli – tristemente passata a miglior vita dopo una battaglia contro un tumore – ha avuto largo spazio nel mondo musicale. Di recente – come racconta il Corriere della Sera – proprio Francesco De Gregori ha raccontato di quando si è esibito per la prima volta con lei con Anema e core, brano iconico della cultura musicale napoletana ed italiana. “Sembra strano che De Gregori canti in napoletano; figuriamoci poi se lo fa con la sua ragazza…”.











