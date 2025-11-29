Chi sono Marco e Giulio, figli di Mario Lavezzi: una famiglia unita nella musica e non soltanto. Chi sono i suoi due ragazzi? Giulio lavora ad Amici

Sono due i figli di Mario Lavezzi, Marco e Giulio, nati dall’amore con Mimosa Gregoretti. Cresciuti immersi nel mondo della musica grazie alla grande passione del papà, che ne ha fatto un lavoro, anche loro hanno seguito le sue orme. Giulio, ad esempio, lavora nella produzione musicale: in particolar modo lavora al fianco di Maria De Filippi ad Amici. I figli di Mario Lavezzi sono infatti cresciuti circondati dalla musica e dalle grandi dive, come ha ricordato proprio Giulio in un’intervista con “Il Giornale”: “Siamo cresciuti in un ambiente musicale. Era facile entrare in contatto con le grandi artiste come Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni o Loredana Bertè, che per me è quasi come una zia”. Proprio Loredana, tra l’altro, ha avuto una storia con Mario Lavezzi in gioventù.

Giulio, ancora, ha spiegato: “Mio padre mi ha sempre lasciato grande libertà”. Prima di lavorare nel mondo della musica, infatti, il ragazzo ha svolto altri lavori: è stato meccanico, dopo ancora ha lavorato come fattorino delle pizze. Poi, al fianco del papà, ha cominciato a studiare musica, in particolar modo i testi e i provini. Proprio Mario, raccontando della passione del figlio per la musica, ha spiegato: “A Giulio ho insegnato i primi rudimenti della chitarra perché è uno strumento importantissimo per approcciarsi al mondo della musica”.

Chi sono Marco e Giulio, figli di Mario Lavezzi: “Il mio riferimento”

Papà Mario Lavezzi ha definito la moglie Mimosa e i suoi due figli Marco e Giulio il suo riferimento, il suo punto fermo. Se Giulio è un produttore musicale, che lavora ad Amici di Maria De Filippi, non è chiaro che lavoro faccia Marco. Molto attivo sui social, il ragazzo pubblica spesso foto in compagnia della mamma e del papà, ma anche del fratello. Una famiglia molto unita nella musica e non solo.