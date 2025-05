Marco Zechini e l’amore con Stefania Orlando

Dopo aver trascorso nuovamente dei mesi nella casa del Grande Fratello, Stefania Orlando ha ritrovato nuovamente l’amore e, appuntamento dopo appuntamento, ha deciso di riprendere la storia, da cui si era presa una pausa, con Marco Zechini, avvocato romano, di sette anni più giovane, con cui era stata già paparazzata nel 2023. Entrando nella casa del Grande Fratello, la Orlando aveva raccontato di non avere un compagno parlando spesso anche del rapporto con l’ex marito Simone Gianlorenzi. Tornata alla vita reale, però, con Marco Zechini è esplosa nuovamente la scintilla come ha raccontato lei stessa ai microfoni de La volta buona.

Stefania Orlando è tornata con il compagno Marco Zechini: "Non posso fare a meno di lui"/ Qualcosa non torna

“Non è noto. È noto nel mio cuore. Stiamo insieme da un bel po’. Poi abbiamo fatto una piccola pausa e abbiamo ripreso. Si chiama Marco. Cosa mi piace di lui? Al di là del fatto che all’inizio può colpirti l’aspetto fisico, però è una persona molto intelligente, molto colta e molto ironica”, ha detto nel salotto di Caterina Balivo.

Stefania Orlando demolisce Amanda Lecciso e Iago Garcia: coppia fake?/ La frecciatina scatena il caos

Stefania Orlando e il rapporto con l’ex marito Simone Gianlorenzi

Marco Zechini è arrivato nella vita di Stefania Orlando dopo anni di vita insieme con Simone Gianlorenzi, musicista e con cui ha condiviso non solo la vita privata, ma anche la passione per la musica. Durante la prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Simone ha sostenuto da lontano Stefania che, dopo sei mesi, è tornata alla realtà. Tuttavia, il ritorno alla vita reale non è stato facile per la Orlando e, con il tempo, il suo matrimonio si è sgretolato.

Oggi, i due ex coniugi hanno ritrovato un rapporto basato sull’affetto, la stima e la fiducia ed entrambi sanno di poter contare l’uno sull’altra in qualsiasi momento. “Oggi, dopo più di due anni ci siamo ritrovati, non più come marito e moglie ma come punto di riferimento uno dell’altra”, ha detto al Grande Fratello.

Marco Zechini, chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando: si sposano?/ La confessione: “Un anello…”