Continuano le presentazioni delle coppie di Temptation Island 2025. A poche settimane dalla partenza, la redazione sta pubblicando su Instagram i video delle coppie che si metteranno alla prova nella nuova edizione del programma, e quella di Maria Concetta e Angelo ha lasciato tutti senza parole. È soprattutto lei ad aver spiazzato il pubblico, mostrando a tutti la sua particolare tecnica per scoprire se il fidanzato la tradisce.

Isola, Mirko e Teresanna contro Omar Fantini: "Stratega"/ "Lui è il burattino, Mario Adinolfi il burattinaio"

Prima, però, Maria Concetta si è presentata al pubblico: “Ho 37 anni e nella vita faccio la babysitter, non a caso mi occupo pure di lui…”, ha esordito, lanciando subito una stoccata al fidanzato. Così ha raccontato: “Ho scritto a Temptation Island perché non mi fido completamente del mio fidanzato, anche perché in passato è stato un ‘fimminaro’. Non sono pazza, a volte non lo becco solo perché è un parac*lo.”

Omar Fantini furioso con Teresanna all'Isola dei Famosi: "Serpe e furba, racconti cazz*te"/ Lite durissima!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

Maria Concetta e Angelo coppia di Temptation Island 2025: ecco la tecnica di lei per scoprire se lui la tradisce

Angelo, che ha 33 anni e nella vita fa il cartongessista, avrebbe dunque un passato da latin lover e, secondo la fidanzata Maria Concetta, potrebbe non esserle fedele proprio in virtù delle sue precedenti abitudini. Per comprendere se è così, visto che i due non convivono e lui vive da solo, Maria Concetta ha pensato ad un metodo per lei ‘infallibile’: ogni volta che va a trovare Angelo a casa sua, porta con sé dello scotch adesivo e controlla che non ci siano tracce di un’altra donna nel suo letto. Nel video, fa una dimostrazione pratica della sua tecnica ‘infallibile’, alla quale poi segue l’atto di annusare le lenzuola, per carpire l’odore di una sconosciuta nel letto del fidanzato. Immagini che ci confermano, ancora una volta, che questa in partenza sarà un’edizione scoppiettante.

Giuseppe Cruciani stronca Loredana Cannata all'Isola:"Fondamentalista vegana"/ "Criminalizza chi non lo è"