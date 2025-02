Attrice e non solamente: Monica Guerritore è una figura eclettica del mondo della settima arte, ma anche nella vita è sempre stata in grado di conciliare tanti aspetti differenti, come la maternità, che si è trovata a vivere nonostante i suoi tanti impegni tra cinema e teatro. Al settimanale “Oggi”, Monica Guerritore, parlando delle figlie Maria Fragolina e Lucia Lavia, ha raccontato: “Ci ho messo tanto impegno, compatibilmente con il lavoro. Ma ho amato molto fare la mamma, come amo tanto fare la nonna di piccola Tea, che ha cinque anni”.

Conciliare la sua carriera, tra cinema e teatro, e la famiglia, non è stato semplice per l’artista romana che ha dovuto fare i conti con sacrifici e giornate stancanti ma anche tanto impegno. Le soddisfazioni, però, sono state grandi nel tempo. Le due figlie di Monica Guerritore sono nate dal rapporto con Gabriele Lavia, regista e attore che l’artista ha conosciuto nel 1981 e con il quale si è sposata: i due sono stati insieme per venti anni e il loro rapporto è terminato agli inizi degli anni Duemila, quando le figlie erano ancora pre-adolescenti. Parlando del suo modo di essere mamma, Monica Guerritore ha spiegato: “Le mie figlie hanno sofferto molto il fatto che andassimo via, ma io non potevo rinunciare al mio lavoro…”.

Chi sono Maria e Lucia Lavia, figlie di Monica Guerritore: la secondogenita fa l’attrice

Chi sono e cosa fanno nella vita le figlie di Monica Guerritore, Maria e Lucia Lavia? La figlia Lucia Lavia ha deciso di seguire proprio le orme della mamma, con grandi successi: “Ha già vinto più premi di me, che sono sempre stata considerata troppo eclettica” ha spiegato a “Oggi” l’attrice. Maria, la sua primogenita, è nata nel 1989 mentre la secondogenita è venuta al mondo tre anni più tardi, nel 1992. Entrambe sono la soddisfazione della mamma, che le ama profondamente.

