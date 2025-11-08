Chi sono e cosa fanno nella vita le figlie di Monica Guerritore? Si chiamano Maria e Lucia Lavia e sono figlie di Gabriele Lavia

La vita di Monica Guerritore è stata sempre all’insegna del cinema e del mondo della recitazione in generale, ma nonostante questo la sua attenzione e l’amore verso le figlie è sempre stato al massimo, anche se un lavoro del genere l’ha portata a essere un po’ lontana per via delle riprese in giro per l’Italia e anche all’estero. Ma chi sono le figlie dell’attrice? Si chiamano Maria e Lucia Lavia e le ha avute dalla sua relazione con Gabriele Lavia.

Una figlia in particolare sembra essere vogliosa di seguire le orme dei suoi genitori e si sta parlando infatti di Lucia, che può contare sui consigli della madre il cui obiettivo non è quello di spingerla a tutti i costi affinché agguanti il successo bensì bensì che sia felice oltre ogni cosa. E invece l’altra figlia? Ha deciso di lavorare nella gestione artistica e più precisamente in ambito manageriale e organizzativo.

Maria e Lucia Lavia: com’è il rapporto con la madre Monica Guerritore

Se c’è qualcosa per cui va orgogliosa Monica Guerritore non è il lavoro di attrice che continua a svolgere con successo bensì le sue due figlie Maria e Lucia Lavia che hanno tra preso un percorso sempre nel magico mondo dello spettacolo: la prima nella gestione artistica, quindi entro le quinte, mentre la seconda facendo l’attrice come la madre, riscuotendo anche un discreto successo.

Certo, non è mai stato facile per l’attrice cercare di bilanciare la carriera e la sua vita privata infatti in diverse interviste ha avuto modo di confessare che durante l’infanzia delle figlie è stata assente finendo per “soffrire molto”. Lei, d’altronde, non poteva rinunciare al lavoro altrimenti avrebbero avuto una madre infelice. Nonostante questo il loro rapporto è forte e colmo d’amore.

