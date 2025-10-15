Chi sono Maria Rosa e Brando, i figli di Christian De Sica: "Tra noi un rapporto bellissimo anche se non sono un loro amico"

Dal grande amore tra Christian De Sica e Silvia Verdone, che va avanti da più di cinquant’anni, sono nati due splendidi figli, Brando e Maria Rosa. I figli di Christian De Sica, molto diversi tra loro, hanno scelto strade diverse: se infatti Brando ha deciso in parte di ripercorrere le orme del papà e dello zio Carlo Verdone, diventando un regista, Maria Rosa ha scelto il mondo della moda, specializzandosi in fashion design. Proprio Maria Rosa, nata nel 1987, ha reso l’attore nonno: qualche anno fa è nata infatti quella che al momento è l’unica nipote del grande attore, Bianca, la sua adorata nipotina.

Lite Massimo Boldi e Christian De Sica? Come sono i rapporti oggi e come sta l'attore/ Tutta la verità

Brando, che invece è nato nel 1983, ha scelto di fare il regista. Dopo alcune apparizioni da attore nei film del papà sulla fine degli anni ’90, ha deciso di indirizzarsi verso la regia, dove tutt’ora lavora, ottenendo anche grandi soddisfazioni come una nomination al David di Donatello.

Chi sono Maria Rosa e Brando, i figli di Christian De Sica: “Non mi ritengo loro amico”

Il rapporto tra Christian De Sica e i suoi figli è straordinario, tanto che spesso ha dedicato parole splendide ai suoi due ragazzi. “Maria Rosa è una donna eccezionale, sembra una donna degli anni ’30. Lei è pacata, è incredibile, mentre Brando è intelligente e agitato. Sono due figli meravigliosi, devo dire che sono stato molto fortunato. Io ogni volta ringrazio Gesù per essere stato così fortunato” ha rivelato proprio l’attore in un’intervista a Verissimo.

María Mercader, chi era la mamma di Christian De Sica/ Fu a lungo l'amante di Vittorio!

E ancora, parlando del loro modo di rapportarsi, ha spiegato: “Abbiamo un rapporto bellissimo, ma non da amico. Credo che un papà non debba essere amico. Io penso che uno debba fare il padre. Non ho mai dato uno schiaffo ai miei figli, però mi hanno ascoltato quando sbagliavano. Sono talmente intelligenti che non ho mai dovuto alzare troppo la voce. Anzi, sono loro che spesso mi sgridano quando sbaglio. Nella mia leggerezza e superficialità, a volte sbaglio”. Nonostante Christian De Sica non si definisca un amico dei suoi figli, il loro resta un rapporto saldo e bellissimo.

Vittorio De Sica, chi è il papà di Christian De Sica/ "Mio padre amava sia la moglie che l'amante"