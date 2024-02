Chi sono Marianna e Marco Morandi, figli di Laura Efrikian/ Le carriere tra musica e recitazione

Laura Efrikian, i figli Marianna e Marco nati dal matrimonio con Gianni Morandi

Da un grande amore non possono che nascere degli splendidi figli; Gianni Morandi e Laura Efrikian sono stati sposati dal ‘66 al ‘79, oltre dieci anni di amore puro. Prima che il sodalizio d’amore terminasse, insieme hanno dato alla luce Marco e Marianna per i quali hanno sempre svolto a pieno il ruolo di genitori nonostante la separazione. Il cantautore e l’attrice hanno avuto anche una terza figlia, Serena, purtroppo scomparsa a poche ore dalla nascita a causa di una crisi respiratoria.

Con due artisti come genitori, i figli di Gianni Morandi e Laura Efrikian non potevano che seguire le loro orme facendosi largo nel mondo dello spettacolo con i rispettivi talenti e gusti artistici. La primogenita è Marianna Morandi, nata nel 1969; oggi 54enne, si è diplomata presso l’Accademia d’arte di Roma ed è attualmente una stimata attrice di teatro.

Marianna e Marco Morandi, figli di Laura Efrikian: dal teatro alla musica

Marianna, figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian, ha avuto anche l’onore di recitare al fianco del padre in “La forza dell’amore” e “Le Madri”. Per quanto concerne le curiosità di carattere sentimentale, la figlia del cantautore è stata sposata per 9 anni con Biagio Antonacci regalando ai genitori ben due nipoti: Paolo e Giovanni.

Il secondogenito di Gianni Morandi e Laura Efrikian è invece Marco; anche lui come la sorella si è affermato in ambito artistico facendosi strada con merito nel mondo dello spettacolo. Come Marianna è un affermato attore di teatro che vanta anche grandi capacità come compositore. Nella sua carriera ha avuto anche la grande occasione di partecipare al Festival di Sanremo, nel 2022, con il brano “Che ne so”. Marco Morandi è inoltre sposato da diversi anni con Sabrina Laganà con la quale ha dato alla luce 3 figli: Leonardo, Jacopo e Tommaso.

