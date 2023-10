MARIELLA E DANTE, MOGLIE E FIGLIO DI LORENZO REMOTTI/ Lui: “È nato con la fecondazione assistita, è speciale”

Lorenzo Remotti non riesce a trattenere le lacrime di fronte a Silvia Toffanin, nel corso della puntata di Verissimo del 14 ottobre, quando si parla di sua moglie Mariella e di suo figlio Dante. “Mia moglie Mariella è una donna meravigliosa, che mi ha aiutato tantissimo. Il parere di una donna fa tanto. Lei e mio figlio sono le cose più importanti.”, ammette.

Arriva poi proprio un videomessaggio della moglie Mariella: “Per noi ottobre è un mese davvero speciale perché è il mese in cui ci siamo conosciuti. Insieme ne abbiamo passate tantissime, soprattutto la perdita del mio amato suocero. Ti amo tanto e non cambiare mai.” Lorenzo poi parla della nascita di suoi figlio, arrivata dopo anni in cui provavano ad averlo. Il bambino è arrivato grazie alla fecondazione assistita. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Mariella, moglie di Lorenzo Remotti; il matrimonio dell’ex concorrente del Grande Fratello 2023

Nonostante la recente eliminazione, Lorenzo Remotti si è sicuramente iscritto alla lista dei concorrenti più incisivi del Grande Fratello 2023. Il verdetto del pubblico non mette in secondo piano il suo apporto nel reality; sempre attento nel dare la propria opinione anche quando significava dare adito a scontri o pensieri contrariati, nel bene e nel male. Purtroppo però, come anticipato, la sua esperienza nel programma è durata poche settimane e non abbiamo dunque avuto modo di conoscerlo a pieno.

Il breve soggiorno di Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023 è servito ad alimentare la curiosità sulla sua persona, soprattutto in riferimento alla sua vita privata. Essendo entrato come personalità “Nip”, non appartiene chiaramente al mondo dello spettacolo e sono dunque meno note le trame legate alla sua vita fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Stando a quanto reperibile in rete, Lorenzo Remotti è legato da tanti anni a Mariella, sua moglie, con la quale ha anche avuto un tenero figlio di nome Dante.

Non c’è stato il tempo di approfondire il rapporto tra Lorenzo Remotti e sua moglie Mariella al Grande Fratello 2023. In ogni caso, è stato proprio l’ex concorrente a pronunciare qualche frase che ha fatto intendere al pubblico la natura del suo rapporto sentimentale. I due stanno insieme da 16 anni; sempre più uniti e complici soprattutto dopo la nascita del loro figlio, Dante. Parlando con i coinquilini, l’ex concorrente ha sottolineato proprio la visceralità del loro rapporto.

“La conosco giorno dopo giorno… Non ci stanchiamo mai l’un l’altro”, poche ma significative le considerazioni di Lorenzo Remotti sul conto di sua moglie Mariella. L’ex concorrente ha dunque spiegato come il segreto del loro rapporto sia quello di sentire quasi di non conoscersi abbastanza, così da scoprirsi reciprocamente ogni giorno. Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023 ha anche accennato alle difficoltà che ha dovuto vivere con sua moglie Mariella inseguendo il sogno di diventare genitori; alla fine è arrivato Dante, il figlio frutto del loro amore che non ha fatto altro che cementare ulteriormente la bellezza della loro unione.

