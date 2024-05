Chi sono Marika Graziano e papà Alessandro, Io Canto Family/ Due voci spettacolari per Mietta

“Mi piace che mi assomiglia e che ci capiamo subito“, ha detto Marika Graziano prima di esibirsi con l’amato papà sulle note di Piccola Anima a Io Canto Family. Lunedì scorso, i due concorrenti hanno regalato al pubblico di Canale 5 un’esibizione magica, intrisa di amore e precisione vocale, guadagnando applausi scroscianti e complimenti da parte degli addetti ai lavori. Ottima accuratezza da parte di entrambi, voci di caratura superiore, con la piccola Marika che ha toccato livelli angelici. C’è dunque grande curiosità di rivederli all’opera questa sera, lunedì 27 maggio, capire se potranno confermarsi o addirittura superarsi.

“Tutte le volte che lui canta mi viene la pelle d’oca e Marika è un mostro”, ha detto orgogliosa la mamma di Marika e compagna di Alessandro nella prima puntata di Io Canto Family. Insomma Marika e suo papà hanno ricevuto il beneplacito dalla persona più importante della loro vita, ma non solo, anche coach Mietta infatti li ha incoraggiati con un bel 10 “perché sono andati alla grandissima”.

Marika Graziano e suo padre Alessandro sono incantevoli: una coppia perfetta a Io Canto Family

Marika Graziano e papà Alessandro hanno fatto scintille in questa prima fase di Io Canto Family e ora approdano alla seconda puntata dello show con i “favori dei pronostici”. Non è un caso che padre e figlia siano già considerati da molti spettatori e internauti come i potenziali favoriti di questa edizione. Uno scenario non impossibile considerando le qualità della piccola Marika e di suo padre Alessandro, una coppia ben assortita e che può crescere ancora molto sotto la saggia guida di coach Mietta.

Dunque, riusciranno papà e figlia a progredire nel percorso di Io Canto family? Noi non abbiamo dubbi, ma attenzione alle sorprese e alle nuove sfide che in un programma come questo sono sempre imminenti e dietro l’angolo…











