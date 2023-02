Marina Donato e Roberto, moglie e figlio di Corrado Mantoni/ “Il ricordo più bello…”

Chi sono Marina Donato e Roberto?

Marina Donato è stata la seconda moglie del famoso conduttore radiofonico e televisivo Corrado Mantoni, morto nel 1999. Nata nel 1949, Marina Donato ha lavorato per anni come segretaria dell’azienda di spettacoli in cui lavorava anche Corrado Mantoni; i due si sono conosciuti li per la prima volta e poi si sono innamorati. Insieme a Mantoni, Marina Donato ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo diventando produttrice e autrice televisiva e collaborando alla creazione di alcuni dei programmi più noti della televisione italiana come: “La Corrida”, “Buona domenica”, “La prova del cuoco”, “Forum” e molti altri.

Marina e Corrado hanno convissuto per ben 27 anni, il loro amore non era ben visto dagli italiani perché lei aveva solo 24 anni mentre lui ne aveva 48, nonostante tutto i due si sposarono nel giugno del 1996. La coppia non ebbe figli ma Marina Donato si occupò di Roberto, il figlio che Corrado aveva avuto dal precedente matrimonio con Luciana Guerra (morta nel 2005). Non si sa molto del legame tra Marina e Roberto ma ciò che si può ipotizzare è che dopo la morte di Corrado probabilmente i due furono più uniti.

Le dichiarazioni di Marina Donato e Roberto dopo la morte di Corrado Mantoni

Dopo la morte di Corrado Mantoni, Marina Donato nel corso delle interviste e durante la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive tra cui il “Maurizio Costanzo Show”, si limitò a parlare del marito e a ricordare lui e il loro legame nel migliore dei modi. Il ricordo più bello della loro storia d’amore è stato rivelato da Marina a Maurizio Costanzo, 16 anni dopo la morte del marito: “Il ricordo più bello è la sveglia al mattino. Io per almeno dieci minuti non parlo, non ascolto e non faccio nulla e Corrado aspettava che io entrassi in sintonia con il resto del mondo. A un certo momento regolarmente mi diceva: ‘Se po’ parlà?’. E li incominciava la nostra giornata”.

Marina aveva anche raccontato che Corrado credeva che dopo la sua morte nessuno lo avrebbe più ricordato e invece anche dopo molti anni le persone continuano a volergli bene e a parlare di lui e anche della loro storia d’amore, nata da una collaborazione lavorativa e da una grande amicizia. Roberto Mantoni invece dopo la morte del padre non ha mai rilasciato dichiarazioni ed è sempre stato restio a mostrarsi sotto i riflettori, lo fece una sola volta, quando si ritrovò a smentire uno degli allievi di Amici di Maria de Filippi: Valerio Pino, che credeva di essere il secondo figlio di Corrado Mantoni.











