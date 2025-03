Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: il ritorno a Uomini e Donne

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati due dei protagonisti indiscussi della prima parte della stagione di Uomini e donne. Dopo aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato Raul dumitras, tornata ufficialmente single, Martina ha accettato di diventare tronista di Uomini e Donne. La sua avventura è cominciata lo scorso settembre e si è conclusa a gennaio con una scelta attesissima e che ha spaccato il pubblico. Nel corso del percorso come tronista, infatti, Martina ha conosciuto Ciro Solimeno e Gianmarco Steri con cui è arrivata alla scelta finale.

Molto presa da entrambi, la tronista ha fatto fatica a fare la propria scelta che è poi ricaduta su Ciro che si è laureato all’Università di Salerno in scienze motorie e che sogna di diventare insegnante. Gianmarco Steri, barbiere di Roma, invece, dopo non essere stato scelto da Martina è diventato ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: l’annuncio della convivenza a Uomini e Donne

A distanza di pochi mesi dalla scelta, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno tornano a Uomini e Donne da fidanzati nella puntata in onda oggi, lunedì 31 marzo 2025. Martina, dopo la scelta, ha deciso di rinnovare il look e si presenta in studio con un nuovo taglio di capelli che piace molto a Gianmarco Steri che si complimenta con lui. Dopo il filmato che riassume il percorso di Martina e Gianmarco a Uomini e Donne, la coppia spiega che tra loro procede tutto a gonfie vele.

La coppia, inoltre, annuncia anche di aver cominciato a convivere. Inizialmente, non vivendo nella stessa città, hanno provato a vivere la relazione a distanza ma non riuscendo a stare distanti hanno bruciato le tappe cominciando subito la convivenza. I due, inoltre, rassicurano tutti spiegando che procede tutto nel migliore dei modi.

