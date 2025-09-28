Matilde Sofia Fazio e Alex, chi sono? Riflettori accesi sui nuovi allievi di Amici 25: ci sono due giovani cantanti su cui vale la pena scommettere...

Matilde Sofia Fazio e Alex tra i protagonisti della prima puntata di Amici 25: ecco chi sono

Ci sono anche Matilde Sofia Fazio e Alex tra i nuovi concorrenti di Amici 25. I due allievi portano sul palco di Amici esperienze e caratteristiche diverse, ma entrambi hanno la stessa voglia di mettersi in gioco. Matilde è una brillante ballerina e attrice, con una passione per il ballo che coltiva fin da bambina. Di Alex, invece, sappiamo ancora pochissimo al di là di qualche scarna informazione biografica trapelata sul web, ma il resto resta un mistero.

Matilde Sofia Fazio, originaria di Trapani e residente a Roma, ha solo diciassette anni ma già un percorso artistico ben definito. Ha studiato danza fin da giovanissima e ha anche recitato nella serie Crush – La storia di Stella, dove interpreta Andrea, la migliore amica della protagonista. La sua partecipazione ad Amici 25 le offre la possibilità di crescere ulteriormente come artista, di migliorare con l’aiuto dei professori e di trovare la sua strada.

Matilde Sofia Fazio e Alex pronti a tutti per conquistare la maglia di Amici 25

Di Alex, come detto, non sappiamo molto: niente di certo sul suo percorso artistico o sulle esperienze precedenti. Non ci resta che curiosare tra le anticipazioni della puntata o attendere la messa in onda domenica per scoprire qualcosa in più su di lui. Il nome Alex però promette bene e ci riporta al successo di Alex Wyse che, nella ventunesima edizione del programma, arrivò tra ii finalisti della categoria canto.

Chissà, il nuovo Alex saprà farsi valere all’interno della scuola di Maria De Filippi come il suo predecessore? Per i due allievi di Amici 25, il percorso nella scuola sta per cominciare. Sarà interessante scoprire i due concorrenti e vedere come evolveranno sotto le mani sapienti dei professori.

